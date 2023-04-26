Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти

Росстат убрал из отчета по динамике промышленного производства строку с индексом добычи нефти и газа, следует из публикации за март. Закрытие данных осложнит прогнозирование и понимание ситуации в экономике, предупреждают эксперты

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Из ежемесячной статистики по динамике промышленного производства пропала строка о добыче нефти и газа, следует из опубликованных Росстатом данных за март и первый квартал 2023 года. В предыдущем отчете за январь—февраль текущего года индекс нефтегазового производства был указан: минус 2,6% к январю-февралю прошлого года. РБК направил запросы в Росстат и Минэнерго.

В феврале 2023 года был принят закон о том, что правительство может закрывать любую официальную статистику. В Росстате тогда заявили, что не прекратили публикацию ни одного показателя. С весны 2022 года временно не размещались данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле, данные Банка России по структуре международных резервов, часть данных Минфина о федеральном бюджете. В 2023 году к указанным данным частично вернули доступ.

Динамика промпроизводства

По данным за первый квартал, промышленное производство в России сократилось на 0,9% по сравнению с тем же кварталом 2022 года. При этом в марте 2023 года по сравнению с февралем промпроизводство выросло на 13,4%, а по отношению к марту 2022 года — на 1,2%.

В марте, как и в феврале, драйверами роста стали отрасли обрабатывающего сектора, а именно производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) и производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Показатель в этих двух отраслях вырос на 30,3 и 22,5% соответственно по сравнению с мартом 2022 года. В целом рост в обрабатывающем секторе составил 6,3% к марту прошлого года.

Добыча полезных ископаемых в целом в марте продолжила демонстрировать отрицательную динамику. В марте индекс добычи снизился на 3,6%, то есть динамика стала хуже февральского показателя (тогда было снижение на 3,2% к февралю 2022 года). Нисходящий тренд во многом объясняется высокой базой прошлого года: тогда добыча выросла на 7,8% в марте в годовом выражении. На добычу полезных ископаемых приходится значительный вес в общепромышленном индексе — около 39%.

Закрытие данных по нефти

Ранее Росстат также публиковал ежемесячные данные по производству нефти (включая газовый конденсат) в миллионах тонн — этих данных в мартовском отчете нет. Но данные о добыче газа опубликованы: горючего природного газа добыто на 15,3% меньше, чем в марте 2022 года, а сжиженного природного газа (СПГ) произведено на 2,8% меньше, чем годом ранее. В начале апреля Россия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до конца года.

Исчезновение данных по нефти отражает общий тренд на закрытие статистики в условиях санкционного давления, считает глава экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов. «Однако большого смысла в этом нет, а негативные последствия для экономики есть. Для внутренних экономических агентов усиливается неопределенность, связанная с тем, что происходящее в экономике становится менее понятным. Это означает увеличение стоимости риска», — говорит он.

Отсутствие данных по добыче нефти осложнит анализ экономической ситуации и прогнозирование, констатирует главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Динамику придется отслеживать обратным счетом из общих показателей и по косвенным данным (не очень надежным), таким как комментарии по объемам добычи от представителей нефтегазовой отрасли», — отмечает она. По мнению эксперта, поводом для закрытия могла стать как очень плохая динамика, так и очень хорошая. «Склоняюсь ко второму. Судя по косвенным признакам, снижение в добыче меньше планируемого», — допускает Донец.

Ранее Минэкономразвития представило сценарные условия макропрогноза по российской экономике на период до 2026 года, и в них тоже не оказалось прогнозных данных о добыче нефти и газа (они были в сценарных условиях от мая 2022 года). Вместо цены российской нефти Urals в прогнозе Минэкономики представлены прогнозные оценки по цене мирового эталона Brent.