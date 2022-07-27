Страны ЕС решили сократить потребление газа на 15%. Что важно знать

На фоне перебоев с поставками из России ЕС решил снизить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. РБК разбирался, как европейцы могут заменить российский газ и куда его перенаправит «Газпром»

Фото: David Hecker / Getty Images

Во вторник, 26 июля страны Евросоюза достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет в ближайшие восемь месяцев — с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. Страны смогут сами выбирать меры, при помощи которых будут сокращать потребление газа.

«Цель снижения потребления газ — сэкономить [его] в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия», — говорится в сообщении на сайте Совета Европы. «Зима будет намного дешевле и проще для граждан и промышленности ЕС», — заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Как раз накануне «Газпром» сообщил о том, что с 27 июля вынужден в очередной раз сократить поставки газа по одному из основных маршрутов — «Северному потоку» — в два раза, с 67 млн до 33 млн куб. м в день. После этого биржевая цена газа на площадке ICE Futures впервые с марта превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 21%, достигнув €214 за 1 МВт·ч ($2239,6 за 1 тыс. куб. м).

Соглашение стран ЕС предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги» при серьезной угрозе для стабильности поставок, в этом случае ограничение потребления в 15% станет обязательным. «Мы должны быть готовы к возможному прекращению поставок из России в любой момент», — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Насколько Евросоюз зависит от поставок из России

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До конца 2021 года «Газпром», являющийся монополистом при экспорте трубопроводного газа из России, был крупнейшим его поставщиком в Европу. На компанию приходилось 40-45% импорта и около 35% общего потребления газа в Европейском союзе. Чуть больше (36%) было только у европейских производителей газа.

Но уровень зависимости от российского газа у членов ЕС сильно разнился, говорится в исследовании Wood & Co. Так, у стран Восточной Европы и Финляндии она составляла 50-90% и выше, у Германии — менее 50%. Однако, если поставки от других производителей газа существенно не увеличатся или Европа резко не сократит потребление газа в своем энергетическом балансе, даже страны с низкой зависимостью от российского газа будут испытывать проблемы, предупреждают авторы исследования.

Если поставки газа из России сократятся, странам Восточной Европы придется искать альтернативных поставщиков (Норвегия, США, Катар, страны Северной Африки и Нигерия). Но эти производители традиционно поставляли газ в другие европейские страны, такие как Великобритания и Испания. В результате, они могут столкнуться с нехваткой газа для своих рынков, указано в исследовании Wood & Co.

Как «Газпром» поставлял газ в Европу

В 2021 году экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил 185,1 млрд куб. м, из них около 155 млрд куб. — в Евросоюз и Турцию.

В ЕС газ поставлялся по трем основным маршрутам — по «Северному потоку» (59,2 млрд куб. м), идущему по дну Балтийского моря из России в Германию, через Украину (около 40 млрд куб. м) и газопроводу «Ямал-Европа» (30 млрд куб. м), проходящему через Белоруссию и Польшу. Еще 27 млрд куб. м было поставлено в Турцию через две трубы — «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Во втором полугодии 2021 года российская компания сократила поставки по «Ямал-Европе», а в конце апреля 2022 года стало известно о прекращении поставок по этой трубе после того, как Россия потребовала от «недружественных» стран платить за газ в рублях вместо долларов и евро. Первыми с этим требованием не согласились Польша и Болгария, а 11 мая Москва ввела блокирующие санкции в отношении компании EuRoPol GAZ, владельца польского участка «Ямал-Европа». Они запрещают «Газпрому» использовать этот газопровод.

Примерно в это же время Украина объявила о форс-мажоре с транзитом российского газа через одну из двух основных газораспределительных станций «Сохрановка» в Луганской области, контроль над которой она потеряла в ходе боевых действий. В итоге, она была вынуждена прекратить около трети транзита (32,6 млн куб. м из 100 млн куб. м в сутки) через свою территорию из России в Европу. Сейчас «Газпром» поставляет лишь около 40 млн куб. м в сутки через вторую украинскую газораспределительную станцию «Суджа».

В июне возникли проблемы и с «Северным потоком»: 14 июня компания снизила поставки на 40%, с 167 до 100 млн куб. м в сутки, из-за задержки с ремонтом турбины Siemens, а на следующий день объявила о необходимости снизить их дополнительно на 20% (до 67 млн куб. м) из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens. С 27 июля прокачка по этой трубе упадет до 33 млн куб. м (или до 20% от ее проектной мощности) по аналогичной причине. Таким образом, поставки по этим трем основным европейским маршрутам сократятся почти в пять раз — с 129 млрд до 27 млрд куб. м в год.

Как на Европе сказалось снижение поставок

Импорт газа в Евросоюз в первом квартале 2022 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, или на 8,4 млрд куб. м, до 88 млрд куб. м газа, говорится в материалах Еврокомиссии. При этом поставки российского газа сократились на 31%, его доля в общем импорте ЕС снизилась до 28% и он впервые уступил производителям сжиженного природного газа (СПГ), которые заняли 34% импорта.

Импорт российского газа резко сократился через территорию Белоруссии («Ямал-Европа») и Украины — в годовом исчислении на 71% и 41% соответственно. При этом по «Северному потоку» он снижался незначительно (на 4%), что сделало этот маршрут основным для поставок в Европу (57% всего российского экспорта).

По данным Еврокомиссии, в январе-мае в ЕС поступило 41 млрд куб. м газа по трубопроводам из России, еще 10 млрд куб. — в виде СПГ. В итоге общий объем российского импорта снизился на 18 млрд куб. м, или на 26%. «Это указывает на возможность существенного снижения российского импорта газа в ЕС в 2022 года с учетом недавних заявлений из России», — говорится в ее докладе.

В январе-марте европейские страны потратили €78 млрд на закупки газа (из них на €27 млрд — в России), что на €16 млрд больше, чем в первом квартале 2021 года из-за роста цен и объемов.

Чем заменить российский газ

В первом квартале 2022 года импорт СПГ в ЕС вырос на 72%, до 30 млрд куб. м, следует из данных Еврокомиссии. В начале годы цены на европейских газовых хабах росли быстрее, чем в Азии, и сырье продавалось с премией, что дало серьезный стимул для отправки сжиженного газа в Европу. В январе-марте Франция оказалась крупнейшим импортером СПГ в ЕС — она приобрела 8,7 млрд куб. м, опередив Испанию (7,4 млрд куб. м) и Нидерланды (3,3 млрд куб. м).

США стали основным поставщиком СПГ в Европу с большим отрывом, обеспечив 14 млрд куб. м (47% от общего объема импорта сжиженного газа). За ними следуют Россия (5,5 млрд куб. м) и Нигерия (3,1 млрд куб. м). На ЕС пришлось 45% всего экспорта СПГ из США. Европейские страны стали крупнейшими импортерами СПГ в мире, опередив его традиционных покупателей — Японию и Китай.

К тому же, в первом квартале 2022 года поставки газа из Норвегии в ЕС увеличились на 5% (22% импорта из-за пределов Евросоюза). Но собственная добыча в странах-членах союза сократилась на 9%, до 12,8 млрд куб.

Однако у Евросоюза не получится полностью быстро заменить российский газ, признают в Еврокомиссии. «Сегодня невозможно заменить весь объем российского газа нероссийским газом, поэтому сегодня необходимо не только искать больше газа, но и начинать его экономить», — заявил еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. В январе-марте потребление газа в ЕС уже снизилось на 8% (11,6 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 130 млрд куб. м. Рост цен на газ привел к снижению спроса в энергоемких отраслях (промышленности), а более мягкая погода в отопительный сезон, чем обычно, — к снижению спроса в жилом секторе.

По данным «Газпрома», по итогам первого полугодия 2022 года потребление газа странами Евросоюза снизилось на 27 млрд куб. м, став ключевым фактором сокращения его мирового потребления. Но не все члены союза готовы к таким сокращениям. Решение ЕС о снижении потребления газа на 15%, принятое 26 июля, предусматривают исключения. В частности, от этого требования освобождаются страны ЕС, не подключенные к газовым сетям других стран. Кроме того, они могут запросить смягчение условий, если превысили целевые показатели заполнения подземных газовых хранилищ, а также если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

Куда «Газпром» можно направить газ

В случае полного прекращения поставок в ЕС «Газпрому» в краткосрочном периоде придется снижать добычу примерно на 100 млрд куб. в год (из-за падения экспорта на 150 млрд куб. м), а оставшиеся объемы продавать в «дружественные» страны или занимающие относительно нейтральную позицию, круг которых очень ограничен, — такие, как Турция и Венгрия, говорит ведущий нефтегазовый аналитик Wood & Co Ильдар Давлетшин.

По его словам, Турция становится крупным газовым хабом и имеет потенциал для дальнейшего увеличения закупок российского газа. В первом квартале они выросли на 34%. В дальнейшем «Газпрому» необходимо строить новый газопровод в Китай («Силу Сибири-2», который должен стартовать с месторождений, откуда шли поставки на Запад) и стараться развивать производство СПГ, указывает Давлетшин. О необходимости развивать производство сжиженного природного газа во вторник заявил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства по энергетике. По его словам, нужно развивать производство СПГ, чтобы «повысить мобильность наших ресурсов, облегчить выход на новые рынки сбыта».

В первом полугодии 2022 года «Газпром», по предварительным данным, снизил добычу на 8,6% (на 22,4 млрд куб. м), до 238,4 млрд куб. м газа, сообщила пресс-служба компании. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), совокупные потери добычи газа в России в 2022-2025 годах могут составить более 480 млрд куб. м на фоне санкций и решения ЕС о постепенном отказе от российского топлива. В случае ускоренного отказа европейских стран от российского газа потери добычи могут достичь около 550 млрд куб. м за этот период. «Ожидается, что больше всего пострадают разработки в разведке и добыче в Западной Сибири и на полуострове Ямал, в то время как перспективы добычи на месторождениях Восточной Сибири будут более устойчивыми», — говорится в ежеквартальном отчете МЭА.

Технологически «Газпрому» не так сложно снизить добычу — у компании есть «старые» месторождения Нады-Пур-Тазовской группы и, наоборот, новые — Бованенковское, Заполярное и др., между ними можно будет распределить это сокращение, считает Давлетшин. Но на поставки в Европу приходилось до 40% прибыли «Газпрома», а при текущих ценах — более 50%, поэтому у компании усложнится финансовое положение, если Россия полностью прекратит поставки, предупреждает он. Тем не менее, «Газпром» доминирует на российском рынке и без Европы не лишится основной части доходов, оговаривается эксперт.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» о том, рассматривает ли компания сценарий полного прекращения поставок в ЕС и как к нему готовится.