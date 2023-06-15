Бизнес назвал самые нужные направления инвестиций

Почти половина российских предприятий нуждаются в росте инвестиций, показал опрос ВШЭ. Наиболее востребованы вложения в покупку отечественного оборудования, выполнение проектов по импортозамещению, а также в обучение сотрудников

Фото: Владислав Шатило / РБК

В увеличении инвестиций нуждается почти половина (47%) российских промышленных предприятий, и лишь у 5% потребность в капиталовложениях снизилась, показал опрос руководителей по итогам 2022 года, проведенный Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ (результаты есть у РБК). Больше всего для бизнеса актуальны инвестиции в покупку отечественных оборудования и машин. Другое востребованное направление для капиталовложений — выпуск продукции в рамках программы импортозамещения. Кроме того, бизнес стремится инвестировать в развитие кадрового потенциала, в том числе обучение работников и поиск высококвалифицированных сотрудников.

В опросе участвовало более 1 тыс. инвестиционно-активных промышленных организаций из 30 регионов, выборка репрезентативна по отраслевому признаку и критерию численности занятых, отмечается в обзоре.

Приоритетные направления

Вложения в обеспечение производства отечественными оборудованием и машинами как ключевое направление для инвестиций определили 57% промышленников. Для 35% предприятий (возможны были множественные варианты ответа) наиболее актуальным стало направление инвестирования в модернизацию производственных мощностей для выпуска продукции в рамках реализации программы импортозамещения. 17% респондентов отметили, что нуждаются в инвестициях для выпуска импортных аналогов, но без процедуры частичного обновления или полной замены производственных мощностей.

Замкнуло тройку приоритетов направление, ориентированное на процесс кадровой оптимизации, — обучение сотрудников и поиск высококвалифицированных кадров: как отмечается в обзоре, по мнению 26% руководителей предприятий, привлечение инвестиций в развитие кадрового потенциала — одна из главных составляющих успеха в начатой трансформации промышленности.

Чуть меньше четверти опрошенных заинтересованы в инвестировании в цифровые технологии, а каждый десятый — в исследования и научные разработки. Кроме того, 8% видят приоритетом экологическую модернизацию производства (зеленые технологии).

Среди отраслей, где, по мнению промышленников, будет происходить более активное наращивание инвестиций в 2023 году, оказались предприятия по производству лекарств и транспортных средств, компьютеров и электроники, машин и оборудования.

В обрабатывающем сегменте потребность в новом отечественном оборудовании, как указано в обзоре, больше всего выражена у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, транспортных средств, химических веществ и продуктов, а в добывающем — по добыче металлической руды и угля.

Выборочное исследование инвестиционной активности проводит также Росстат на основе опроса почти 24 тыс. организаций по всей стране. Результаты опроса, проведенного осенью 2022 года, показали, что для примерно 70% промышленных предприятий ключевой целью инвестирования стала замена изношенной техники и оборудования. Второй по значимости инвестиционной целью (ее назвали 55% руководителей) выступила «автоматизация или механизация существующего производственного процесса», следует из данных Росстата.

Барьеры для инвестиций

На основе ежегодных обследований промышленных предприятий Росстата эксперты ВШЭ рассчитывают индекс инвестиционных барьеров, который отражает восприятие участниками опроса уровня давления дестабилизирующих факторов инвестиционной конъюнктуры. В 2022 году он достиг максимального уровня с 2015-го.

Опрос среди руководителей выявил конкретные проблемы, которые мешают наращиванию инвестиций. Больше всего бизнес ограничивают риски, прямо или косвенно вызванные санкционным кризисом. Так, на первом месте по числу ответов — неопределенность геополитической обстановки и экономической конъюнктуры (это беспокоит 52% промышленников), почти половина считают барьером прямые эффекты санкционного давления, больше трети отмечают нарушение деловых связей, и четверть — ограничения доступа к внешним рынкам.

Существенного улучшения инвестиционного и делового климата в России к 2025 году ожидает треть предприятий (данный год фигурировал в вопросе). Среди обрабатывающих отраслей наиболее оптимистичные оценки дали руководители производств прочих транспортных средств и оборудования (сюда входят в том числе суда и локомотивы), лекарственных средств и материалов, химических веществ и продуктов. В добывающем сегменте позитивные настроения сложились на предприятиях по добыче металлической руды, а также нефти и природного газа.

Наименее оптимистично настроены предприятия в сфере полиграфии, производства кокса и нефтепродуктов — среди них лишь 12% верят в заметное улучшение инвестиционного климата к 2025 году. В чуть большей уверенности (25% опрошенных) находятся предприятия по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, компьютеров, электроники и оптики, резины и резиновых изделий.

Ресурсы для инвестиций

С ресурсами для инвестиций в промышленности ситуация сейчас сильно разнится, отмечает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. В сырьевых отраслях по итогам 2021–2022 годов накоплена финансовая подушка, и деньги пока есть. В обрабатывающих отраслях, в первую очередь машиностроении, где наибольшая потребность в адаптации и импортозамещении, с ресурсами все довольно плохо, уточняет он.

Импортозамещение, которого удалось достичь в 2022 году, произошло за счет использования тех мощностей и технологий, которые уже были у предприятий, рассуждает директор ИНП РАН Александр Широв. «Дальнейшее развитие требует инвестиций, но далеко не у всех предприятий, которые хотели бы развивать инвестпроекты, есть на это ресурсы. А те, кто уже проинвестировал, прежде всего, сырьевые крупные компании, химия, металлургия, добыча полезных ископаемых, уже не имеют много целей для инвестирования в будущем», — говорит он.

Согласно исследованию аналитиков ЦБ, необходимость в импортозамещении снижает уровень жизни в стране, даже если оно эффективно, из-за необходимости отвлекать трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне, писал РБК.

Что касается инвестиций в кадровый потенциал, то для предприятий это вынужденная мера, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Инвестиции в человеческий капитал в данном случае — это в первую очередь повышение заработной платы, поскольку надо обеспечивать удержание персонала. Кроме того, появляется новая потребность в освоении новых технологий и профессий. Однако дефицит кадров заставляет работать с теми, кто есть. Какие варианты? Повышать зарплату, чтобы не разбежались, и обучать, чтобы повышалась производительность труда, а люди могли выполнять новые функции», — отмечает он.

«Дефицит рабочей силы гонит вверх зарплату. Это хорошо. Тянутся реальные доходы. Тянется спрос, растут рынки, но у бизнеса растут издержки. И поэтому доходы падают, это давит на инвестиции», — говорил в интервью первый вице-премьер Андрей Белоусов.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.