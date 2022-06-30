Президент Шри-Ланки обратился к Путину с просьбой о закупках нефти

В ближайшее время планируется общение двух лидеров, пишут СМИ Шри-Ланки. В Кремле заявили, что такого телефонного разговора в графике Путина пока нет. Проблемы с топливом в островном государстве начались из-за нехватки валюты

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил обращение российскому коллеге Владимиру Путину с предложением закупить нефть, пишет ланкийская газета Daily Mirror со ссылкой на источник, близкий к офису главы островного государства.

По данным издания, оба лидера в ближайшие дни проведут телефонный разговор и выработают договоренности, после чего глава Шри-Ланки, вероятно, посетит Москву.

Economy Next со ссылкой на парламентария и соратника президента Махиндананду Алутгамаге также сообщила об обсуждении Раджапаксой поставок топлива. «Президент Готабая обратился к президенту России, чтобы импортировать топливо. Он также планирует совершить поездку в ОАЭ, чтобы обсудить с их руководством вопрос об импорте топлива», — сказал он.

Источник издания в МИД Шри-Ланки заявил, что попытки ланкийской дипломатии договориться о поставках с Россией на более низком уровне провалились. В результате к российскому руководству вынужден был обратиться президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока в графике Путина нет телефонного разговора с главой Шри-Ланки. «Когда и если такое обращение поступит по дипломатическим каналам, оно будет рассмотрено», — сказал он.

28 июня Раджапакса сообщил в Twitter, что провел продуктивную встречу с российским послом в стране Юрием Материем. «На этой встрече обсуждалось поддержание прочных двусторонних отношений между нашими двумя странами с упором на развитие торговых возможностей», — написал он.

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Дефицит топлива в Шри-Ланке, как ожидают власти, продлится до 10 июля, около этой даты должна быть следующая поставка нефти, отмечает Daily Mirror. Источник сообщил, что Индия согласилась направить четыре танкера. Газета указывает, что ланкийская делегация также ведет переговоры о поставках нефти с Катаром. При этом ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия не ответили на просьбы о помощи с топливом, уточняет Economy Next.

В МИД России 26 мая cообщили, что Москва получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране. Министр энергетики республики Канчана Виджесекера уточнил, что та заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т российской нефти в течение нескольких недель. Позднее ланкийское информагентство News First 27 мая написало, что российский танкер Nissos Delos, перевозящий экстренно закупленные в конце апреля почти 90 тыс. т сырой нефти, уже прибыл в столицу Коломбо.

В середине июня премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что власти снова рассматривают возможность поставок нефти из России. На прошлой неделе Виджесекера сообщил, что Коломбо получил ответы от российских компаний по вопросу закупки топлива в кредит.

В апреле Шри-Ланка столкнулась, по оценкам экспертов, с самым сильным за 74 года существования экономическим кризисом. В Коломбо прошли массовые акции протеста, в которых участвовали в том числе монахи-буддисты и студенты. Из-за нехватки иностранной валюты Шри-Ланка не может оплачивать закупки топлива.

В марте США ввели эмбарго на поставки нефти из России, в начале июня аналогичные санкции ввел ЕС. Согласно европейским ограничениям, страны блока могут закупать нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, но добытые в другой стране и не принадлежащие россиянам. Предусматривается также переходный период.



Импорт российской нефти при этом увеличил Китай, США указали, что рестрикции на ее продажи в другие страны не вводились.