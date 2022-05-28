Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов на Донбасс Политика, 21:46
В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе Общество, 21:44
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. тонн нефти из России Экономика, 21:24
Литва не подтвердила данные о соглашении в НАТО не поставлять Киеву танки Политика, 21:17
Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана Технологии и медиа, 20:55
«Реал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов Спорт, 20:54
Чешский главный тренер «Оренбурга» останется в клубе после выхода в РПЛ Спорт, 20:52
Сборная Канады третий раз подряд сыграет с финнами в финале ЧМ по хоккею Спорт, 20:48
В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем Политика, 20:32
Крымская епархия решила остаться в подчинении патриарху Кириллу Политика, 20:26
В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию Политика, 20:05
Украинская киберкоманда уволила россиянина из-за «репутационных рисков» Спорт, 19:59
В Волгоградской области загорелся локомотив пассажирского поезда Общество, 19:58
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 19:28
Экономика ,  
0 

Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. тонн нефти из России

Шри-Ланка закупит 90 тыс. тонн российской нефти сорта Siberian Light для единственного НПЗ в Сапугасканде
BRENT BRENT $116,8 +1,18%
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. тонн российской нефти в течение нескольких недель. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, передает Reuters.

По его словам, Шри-Ланка обратилась ко многим странам, включая Россию, за поддержкой в импорте сырой нефти и нефтепродуктов. Партию в 90 тыс. тонн российской нефти заказали через базирующуюся в Дубае компанию Coral Energy, сказал Виджесекера, добавив, что это будет способствовать перезапуску единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, который был закрыт 25 марта.

«Следующая партия также будет заказана у той же компании. Еще одна партия потребуется в течение следующих двух недель, чтобы поддерживать непрерывную работу завода», — сказал министр.

По его оценкам, Шри-Ланке потребуется $568 млн, чтобы оплатить поставки топлива в июне.

Bloomberg узнал о желании Индии покупать нефть из России дешевле $70
Экономика
Фото:Zuma / TASS

Накануне председатель совета директоров Ceylon Petroleum (владелец НПЗ) Сумит Виджесинге рассказал Bloomberg, что Шри-Ланка начала закупать российскую нефть сорта Siberian Light.

По словам Виджесекера, завод возобновит работу через шесть дней. Он отметил, что Siberian Light — один из немногих сортов нефти, которые может перерабатывать НПЗ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться
Инструкции

Ланкийское информагентство News First 27 мая писало, что российский танкер Nissos Delos, перевозящий почти 90 тыс. тонн сырой нефти, уже прибыл в Коломбо.

Работники нефтеперерабатывающего завода в Сапугасканде заявили, что этот объем позволит им производить 1 тыс. тонн топлива ежедневно в течение двух недель, отметило агентство.

В МИД России 26 мая подтвердили «РИА Новости», что Москва получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране.

Массовые протесты на Шри-Ланке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В апреле Шри-Ланка столкнулась, по оценкам экспертов, с самым сильным за 74 года существования государства экономическим кризисом. Он привел и к политическому кризису в стране. В Коломбо прошли массовые акции протеста, в которых, в том числе участвовали монахи-буддисты и студенты.

Внешний долг Шри-Ланки вырос до $25 млрд. На протяжении нескольких месяцев жители стояли в длинных очередях, чтобы купить топливо, продукты питания и лекарства.

Министр финансов страны Али Сабри говорил, что Шри-Ланке потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение шести месяцев для восстановления поставок предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Шри-Ланка нефть Россия импорт
Материалы по теме
Bloomberg узнал о желании Индии покупать нефть из России дешевле $70
Экономика
Китай увеличил импорт российской нефти
Бизнес
Axios узнал о тайном визите советников Байдена в Эр-Рияд ради нефти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter