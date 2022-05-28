Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. тонн нефти из России
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. тонн российской нефти в течение нескольких недель. Об этом заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера, передает Reuters.
По его словам, Шри-Ланка обратилась ко многим странам, включая Россию, за поддержкой в импорте сырой нефти и нефтепродуктов. Партию в 90 тыс. тонн российской нефти заказали через базирующуюся в Дубае компанию Coral Energy, сказал Виджесекера, добавив, что это будет способствовать перезапуску единственного в стране нефтеперерабатывающего завода, который был закрыт 25 марта.
«Следующая партия также будет заказана у той же компании. Еще одна партия потребуется в течение следующих двух недель, чтобы поддерживать непрерывную работу завода», — сказал министр.
По его оценкам, Шри-Ланке потребуется $568 млн, чтобы оплатить поставки топлива в июне.
Накануне председатель совета директоров Ceylon Petroleum (владелец НПЗ) Сумит Виджесинге рассказал Bloomberg, что Шри-Ланка начала закупать российскую нефть сорта Siberian Light.
По словам Виджесекера, завод возобновит работу через шесть дней. Он отметил, что Siberian Light — один из немногих сортов нефти, которые может перерабатывать НПЗ.
Ланкийское информагентство News First 27 мая писало, что российский танкер Nissos Delos, перевозящий почти 90 тыс. тонн сырой нефти, уже прибыл в Коломбо.
Работники нефтеперерабатывающего завода в Сапугасканде заявили, что этот объем позволит им производить 1 тыс. тонн топлива ежедневно в течение двух недель, отметило агентство.
В МИД России 26 мая подтвердили «РИА Новости», что Москва получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране.
В апреле Шри-Ланка столкнулась, по оценкам экспертов, с самым сильным за 74 года существования государства экономическим кризисом. Он привел и к политическому кризису в стране. В Коломбо прошли массовые акции протеста, в которых, в том числе участвовали монахи-буддисты и студенты.
Внешний долг Шри-Ланки вырос до $25 млрд. На протяжении нескольких месяцев жители стояли в длинных очередях, чтобы купить топливо, продукты питания и лекарства.
Министр финансов страны Али Сабри говорил, что Шри-Ланке потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение шести месяцев для восстановления поставок предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства.