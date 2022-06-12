Шри-Ланка заявила о возможности импорта нефти из России

Коломбо, Шри-Ланка (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность поставок российской нефти на фоне экономического кризиса в стране, заявил премьер-министр Ранил Викрамасингхе в интервью агентству Associated Press.

При этом премьер-министр отметил, что Шри-Ланка сначала посмотрит на другие источники поставок нефти. «Если мы сможем получить [энергоносители] от каких-либо других поставщиков, то мы получим их оттуда. В противном случае, возможно, придется снова обратиться к России», — сказал он.

В МИД России 26 мая cообщали, что Москва получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране. Позднее министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера уточнила, что страна заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т российской нефти в течение нескольких недель.

Ланкийское информагентство News First 27 мая писало, что российский танкер Nissos Delos, перевозящий почти 90 тыс. т сырой нефти, уже прибыл в Коломбо.

В апреле Шри-Ланка столкнулась, по оценкам экспертов, с самым сильным за 74 года существования государства экономическим кризисом. Он привел и к политическому кризису в стране. В Коломбо прошли массовые акции протеста, в которых участвовали в том числе монахи-буддисты и студенты.



Внешний долг Шри-Ланки вырос до $25 млрд. На протяжении нескольких месяцев жители стояли в длинных очередях, чтобы купить топливо, продукты питания и лекарства.