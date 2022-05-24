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Китай увеличил импорт российской нефти

В мае поставки российской нефти марки ESPO в Китай выросли: по подсчетам аналитиков, в этом месяце морской импорт в эту страну подскочил до рекордных 1,1 млн барр. в сутки по сравнению с 750 тыс. барр. в сутки в первом квартале
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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай нарастил импорт российской нефти сорта ESPO, который добывают в Восточной Сибири, пишет Bloomberg. Увеличение поставок произошло на фоне растущего спроса в связи с коронавирусом; часть поставленных объемов отправляют в хранилища.

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., в мае 20 из 21 нефтяных танкера, загружаемого в порту Козьмино в Находке, направлялись в Китай. Всего в мае месяце из Козьмино должны отплыть 33 судна с нефтью ESPO, при этом все оставшиеся из запланированных на текущий месяц рейсов — в КНР, ожидают аналитики. Единственное судно, которое не направилось в мае в Китай, должно доставить груз в порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Vortexa заявили, что в апреле в Китай отправлялись 27 из 32 танкеров с нефтью ESPO, в марте — 24 из 31, а в феврале — 20 из 26. Другими покупателями были нефтеперерабатывающие заводы в Японии и Южной Корее, а также на Гавайях.

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Как отмечает Bloomberg, Китай с готовностью приобретает российскую нефть, в то время как большинство других покупателей избегают ее экспорта из-за военной операции на Украине; при этом сорт ESPO является одним из самых привлекательных, в том числе из-за небольшого расстояния доставки. На фоне неопределенности в отношении спроса на нефть Пекин ведет с Москвой переговоры о возможном пополнении своих стратегических запасов дешевым сырьем, пишет агентство.

О том, что Китай нарастил поставки нефти из России на фоне отказа от нее западных стран, также сообщил Reuters. По оценке Vortexa Analytics, которую привело агентство, морской импорт нефти в эту страну в мае подскочил до почти рекордных 1,1 млн барр. в сутки по сравнению с 750 тыс. барр. в сутки в первом квартале и 800 тыс. барр. в сутки в 2021 году.

В апреле Reuters со ссылкой на источники сообщал, что китайские государственные компании сохраняют действующие контракты на поставки нефти из России, но воздерживаются от заключения новых на фоне осторожной позиции Пекина в связи с западными санкциями против Москвы.

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США в марте запретили импорт нефти и газа из России, об аналогичных планах сообщали Великобритания и Канада. Евросоюз обсуждает возможные ограничения на поставки нефти, они должны войти в шестой пакет санкций, который пока не согласован.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай нефть импорт
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