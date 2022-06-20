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Экономика ,  
0 

Шри-Ланка начала переговоры с Россией о покупке нефти в кредит

По словам министра энергетики Шри-Ланки, при посредничестве российского посла удалось перейти к обсуждению поставок с четырьмя компаниями из России. Шри-Ланка испытывает сложности с закупкой нефти из-за экономического кризиса
Фото: Ajith Perera / Xinhua / Global Look Press
Фото: Ajith Perera / Xinhua / Global Look Press

Шри-Ланка получила ответы от российских нефтяных компаний по вопросу закупки топлива в кредит, сообщил министр энергетики страны Канчана Виджесекера, передает Economy Next.

«У меня есть ответы от российских компаний, предложенных российским послом [Юрием Материем]», — сказал министр журналистам. Он отметил, что передал ответы и послу Материю, и послу Шри-Ланки в России Джаните Лиянаге для дальнейшего обсуждения вопроса поставок.

Портал Adaderana пишет, что размер кредита на покупку топлива составляет $90 млн. Economy Next отмечает, что к июню расходы расходы Шри-Ланки на нефть выросли до $550 млн, всего же страна должна нефтяным компаниям $730 млн, и они отказываются от новых поставок без авансов. При этом Центральный банк страны не может дать валюту на оплату поставок, поскольку в стране экономический кризис.

NewsFirst указывает, что российский посол представил министру список из четырех компаний. Несколько членов парламента Шри-Ланки решили встретиться с Материем, что обсудить вопрос поставок.

Economy Next со ссылкой на заявления властей страны отмечает, что Коломбо уже купил партию нефти. По данным News First, в конце мая в столицу Шри-Ланки прибыл российский танкер Nissos Delos с 90 тыс. т сырой нефти на борту.

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12 июня стало известно, что власти Шри-Ланки на фоне экономического кризиса в стране рассматривают возможность поставок российской нефти. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе отмечал, что сначала Коломбо изучит варианты поставок нефти из других стран, но если это будет невозможно, то будет закуплена нефть из России.

По оценкам экспертов, Шри-Ланка столкнулась с самым сильным за более чем 70 лет экономическим кризисом. Внешний долг страны вырос до $25 млрд. Экономические проблемы привели к политическому кризису. В Коломбо прошли массовые акции протеста, в которых участвовали в том числе монахи-буддисты и студенты. На протяжении нескольких месяцев жителям приходится стоять в очередях, чтобы купить топливо, продукты питания и лекарства.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Шри-Ланка нефть кредит

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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