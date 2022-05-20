США не увидели нарушений санкций в возможных покупках КНР нефти из России

Покупка Китаем российской нефти для пополнения своих резервов не станет нарушением американских санкций, введенных против Москвы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«Мы ввели запрет на поставки российской нефти в Соединенные Штаты, но мы не вводили рестрикции на продажу российской нефти в другие страны, поэтому, когда другие страны закупают российскую нефть, это не противоречит санкциям, которые мы ввели», — пояснил Салливан.

В Белом доме при этом отметили, что США поддержат, если ЕС примет запрет на покупку нефти из России.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники накануне сообщило, что власти Китая ведут переговоры с Россией по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов. По словам собеседника издания, переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний. Однако другой собеседник агентства отметил, что условия потенциальной сделки пока не определены и нет никаких гарантий ее заключения.

В январе—апреле этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 25,9% в годовом исчислении и достиг $51,09 млрд, такие данные приводила китайская таможня.

Большая часть импорта из России в Китай приходится на нефть, природный газ и уголь. Страна также получает российскую медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.