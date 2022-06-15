США не исключили, что санкции против России могут стать избыточными

По данным Вашингтона, несмотря на «тысячи введенных санкций», Москва, вероятно, получает больше прибыли из-за роста цен на топливо

Фото: Johanna Geron / POOL / ТАСС

США обеспокоены, что введенные на фоне спецоперации на Украине антироссийские санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо во время выступления на слушаниях в конгрессе, трансляцию вел C-SPAN.

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — добавил он.

Кроме этого, по словам Адейемо, с начала военной операции на Украине Москва, вероятно, увеличила доходы от продажи нефти. «Мы знаем, что на сегодняшний день Россия продает меньше нефти в пересчете на баррели, чем до вторжения [на Украину], но из-за роста цен она может получать больше прибыли», — указал замминистра.

Он отметил, что США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на нефть из России, а также обмениваются данными об активах российских бизнесменов по всему миру.

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа 8 марта. Объявляя об этом, президент США Джо Байден признал, что подобное решение приведет к росту цен на бензин в США, но вместе с тем заявил о необходимости «оказать давление» на российского президента Владимира Путина из-за военной операции на Украине. Позже к санкциям против российской нефти присоединился ЕС. Под запрет попали поставки сырья по морю, а страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу «Дружба».

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Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее говорила, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы российская нефть поступала на мировой рынок, так как это позволит удержать цены и избежать рецессии. 20 мая Йеллен сообщила, что страны G7 обсудили создание картеля покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо. Предполагается, что в его рамках будет установлен ценовой потолок, который позволит Западу сократить доходы российского бюджета от продажи нефти без возникновения «слишком большой нагрузки на мировую экономику».

Глава МИД России Сергей Лавров исключал потери бюджета в этом году из-за ограничения поставок российской нефти по морю. По его словам, нефтяные рынки не подчиняются политическим «приказам», и Москва имеет альтернативы европейскому рынку, куда наращивает поставки. В Кремле, говоря об эмбарго со стороны ЕС, предупреждали, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера Александра Новака, в случае запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.