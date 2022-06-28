Шри-Ланка разрешит зарубежным компаниям импортировать и продавать топливо
На фоне разворачивающегося энергетического кризиса Шри-Ланка разрешит импортировать и продавать у себя на территории топливо компаниям из нефтедобывающих стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики республики Канчана Виджесекера.
«Получено одобрение кабинета министров на открытие рынка импорта топлива и розничных продаж для компаний из нефтедобывающих стран», — сказал глава Минэнерго.
Виджесекер также пояснил, что компании будут выбраны на основании их возможностей импорта топлива и в первые месяцы смогут работать без требований к иностранной валюте со стороны ланкийского Центрального банка.
В правительстве Шри-Ланки уточнили, что долгосрочные соглашения, подписанные с отдельными компаниями в зарубежных нефтедобывающих странах, позволят тем импортировать и продавать топливо за счет собственных средств таким образом, чтобы не оказывать давление на валютную ситуацию в республике.
С начала года на Шри-Ланке продолжается экономический и политический кризис. По оценкам экспертов, он стал самым сильным за 74 года существования государства. Кризис вызван в том числе дефицитом иностранной валюты, возникшим в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии COVID-19. В результате страна не может закупить достаточно топлива у иностранных поставщиков. В апреле она объявила дефолт по внешнему долгу.
Весной в городах Шри-Ланки проходили массовые акции протеста. На протяжении нескольких месяцев жителям приходится стоять в очередях, чтобы купить топливо, продукты питания и лекарства. На фоне нехватки первого власти до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив лишь заправку автомобилей основных государственных служб.
В конце мая российский МИД cообщил, что Москва получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса. Позднее министр энергетики республики уточнил, что та заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т российской нефти в течение нескольких недель.
20 июня Виджесекер заявил, что Шри-Ланка начала переговоры с Россией о покупке нефти в кредит. «У меня есть ответы от российских компаний, предложенных российским послом [Юрием Материем]», — сказал тогда министр.
Портал Adaderana уточнял, что размер кредита на покупку топлива составляет $90 млн. Economy Next отмечает, что к июню расходы Шри-Ланки на нефть выросли до $550 млн, всего же она должна нефтяным компаниям $730 млн и те отказываются от новых поставок без авансов. При этом Центральный банк страны не может дать валюту на оплату поставок из-за экономического кризиса.