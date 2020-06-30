Сенаторы предложили вписать санкции против Nord Stream 2 в военный бюджет

Группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении газопровода Nord Stream 2 в оборонный бюджет США на ближайший финансовый год. Так сенаторы хотят форсировать введение санкций

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Американские сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон предложили включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток–2») в проект оборонного бюджета США на 2020–2021 финансовый год, который начнется 1 октября. Их предложение появилось в числе 529 сенатских поправок в тысячестраничный проект военного бюджета, подготовленный в сенате США.

Эти же сенаторы в начале июня внесли отдельный законопроект, уточняющий и расширяющий санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2». Проект вызвал негодование у правительства Германии, обеспокоившегося угрозой экстерриториальных санкций США в отношении европейских компаний, а Еврокомиссия сообщила о подготовке контрмер в виде некоего «усовершенствованного механизма реагирования на санкции» США.

Теперь авторы инициативы пошли дальше и предприняли попытку провести эти санкции через оборонный бюджет. Такая тактика, во-первых, позволяет ускорить возможное принятие санкций, поскольку военный бюджет гарантированно утверждается ежегодно осенью (реже в начале зимы) — в отличие от простого законопроекта, который рассматривается гораздо дольше. Во-вторых, президент США с меньшей вероятностью сможет наложить вето на огромный проект военного бюджета (хотя в данном случае администрация США разделяет позицию против Nord Stream 2). В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно — законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.

Чтобы поправка прошла, ее должны будут поддержать члены палаты представителей. Там на прошлой неделе внесли альтернативный законопроект о санкциях против Nord Stream 2, но более мягкий, писал РБК. Его авторы тоже выразили намерение включить законопроект в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.