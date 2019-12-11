Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,95 63,13 EUR Нал. 70,88 70,06 USD Бирж. 63,49 -0,10 EUR Бирж. 70,46 +0,11 USD ЦБ. 63,58 -0,15 EUR ЦБ. 70,39 -0,12 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 7236,40 -149,80 IMOEX 2932,40 -0,43% RTSI 1454,23 -0,18% Brent 64,30 +0,17% DJIA 27881,72 -0,10% Nasdaq 8616,18 -0,07%
Судный день для строителей Nord Stream 2
Лента новостей
Каждый третий россиянин совершал покупки через смартфон 09:00, Бизнес Зожник под шубой: новогодний тест 08:57, РБК и Huawei Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна 08:49, Спорт В Канаде испытали первый в мире частный электросамолет 08:33, Общество Базовый набор вещей для автопутешествий. Инструкция 08:27, РБК и Subaru Постпред при ЕС предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза 08:23, Политика Российский фрегат запустил ракету «Калибр» у берегов Крыма 08:17, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:10, Общество Бывший партнер Усманова увеличит долю в собственном радиохолдинге 08:00, Технологии и медиа Свободный путь в Поднебесную: как организовать логистику с Китаем 07:58, PRO Террорист устроил взрыв около военной базы США в Афганистане 07:58, Общество Развали свой бизнес. Тест 07:55, РБК и УРАЛСИБ Кадыров назвал Лужкова «настоящим другом» Чечни 07:48, Общество Пассажиры Як-42 с отказавшим двигателем прибыли в Нижневартовск 07:31, Общество 21 день здоровой привычки. Карточки 07:25, РБК Стиль и Barilla В Иркутской области загорелся дом культуры 07:22, Общество Цифровой профиль россиян потребует доработки государственных ИТ-систем 07:00, Технологии и медиа Под Красноярском в аварии с участием четырех грузовиков погибла женщина 06:57, Общество Трамп выплатил более $2 млн компенсации по решению суда 06:57, Общество 7 тайных комнат, которые обнаружили случайно 06:56, Недвижимость Как развить креативность. 30 практических советов 06:40, РБК и Xiaomi Россияне назвали размер справедливого минимального дохода 06:15, Общество СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами 06:15, Общество В ООН не смогли доказать причастность Ирана к нападению на Saudi Aramco 05:35, Политика Как сервировать новогодний стол и причем здесь знаки зодиака 05:31, РБК и BoscoCasa Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин 05:15, Общество США приостановили обучение саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС 05:08, Общество В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС 04:54, Политика
Газета
Судный день для строителей Nord Stream 2
Газета № 200 (3158) (1112) Экономика,
0
Судный день для строителей Nord Stream 2
Конгресс США согласовал санкции в отношении участников российского газового проекта
В санкциях против газопровода «Северный поток-2», вписанных в проект оборонного бюджета США, появились серьезные исключения — они ставят под сомнение их эффективность
Фото: Soeren Stache / DPA / picture-alliance / ТАСС

Американские законодатели после трех месяцев кулуарных дебатов согласовали проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. В итоговую версию вошли санкции против иностранных судов, прокладывающих российский экспортный газопровод Nord Stream 2, но не вошли потенциально более жесткие санкции против нового российского госдолга.

О включении санкций против Nord Stream 2 в оборонный бюджет объявил на своем сайте сенатор-республиканец Тед Круз. «В ближайшие дни конгресс примет, а президент подпишет адресные санкции, которые накажут компании, вовлеченные в строительство газопровода», — заявил Круз. В мае 2019 года он внес в сенат отдельный законопроект о санкциях против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а в июле за документ проголосовал профильный комитет сената. Но теперь законопроект Круза с финальными правками вошел в состав проекта оборонного бюджета.

Конгрессмены рассчитывают принять оборонный бюджет до ухода конгресса на каникулы 20 декабря.

Политика
США не вписали санкции против госдолга России в бюджет Пентагона

Еще больше исключений

Как следует из согласительного доклада (*.pdf) участников профильных комитетов сената и палаты представителей по вооруженным силам, в итоговой версии законопроекта Круза оказалось еще больше исключений по сравнению с вариантом, принятым в июле профильным комитетом сената.

  • В законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 («Северный поток-2» по дну Балтийского моря) или TurkStream («Турецкий поток» по дну Черного моря) на глубине от 100 футов (около 30,5 м).
  • Из законопроекта убрали санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для таких судов.
  • Кроме того, максимальный срок, в течение которого будут действовать полномочия по введению этих санкций, сокращен с десяти до пяти лет.

В законопроекте сохранились и все прежние исключения и послабления, предлагавшиеся Крузом.

  • Санкции не будут угрожать компаниям, занимающимся ремонтом или техническим обслуживанием «Северного потока-2» или «Турецкого потока».
  • Предусматривается 30-дневный период после вступления законопроекта в силу, в течение которого компания может свернуть свою деятельность по предоставлению Nord Stream 2 / TurkStream судов-трубоукладчиков без наложения на нее санкций.
  • Президенту США предоставляется стандартное в таких случаях право сделать исключение и не вводить санкции против компании, предоставляющей суда для проектов «Газпрома», если это соответствует «интересам национальной безопасности США».

Политика
Сенаторы оценили план США остановить «Северный поток-2» военным бюджетом

Allseas спешит с датским участком

Палата представителей и сенат могут проголосовать за оборонный бюджет уже на этой неделе. Президент США Дональд Трамп должен будет подписать закон в течение десяти дней. Таким образом, военный бюджет с санкциями против Nord Stream 2 может вступить в силу к концу 2019 года.

Газопровод Nord Stream 2 построен более чем на 80%. После того как Дания в конце октября выдала разрешение на строительство трубопровода в ее водах, «Газпром» сообщал, что датский участок будет проложен за пять недель. Вице-премьер Дмитрий Козак говорил в прошлом месяце, что Nord Stream 2 заработает в середине 2020 года.

Суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании — швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»). Но 96% от общей протяженности газопровода придется на долю трех трубоукладчиков Allseas.

Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

По данным сервиса MarineTraffic, три судна Allseas — Pioneering Spirit, Solitaire, и Fortitude — в настоящее время находятся восточнее острова Борнхольм, то есть в районе укладки труб на датском участке, проверил РБК.

Представитель Allseas подтвердил, что суда компании в данный момент ведут работы над датским участком, но за деталями посоветовал обратиться в Nord Stream 2.

Представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сказал РБК, что компании известно о предложениях американского Конгресса. Но отказался прокомментировать их влияние на трубопроводный проект.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Nord Stream 2 , Газпром , санкции , оборонный бюджет
Материалы по теме
СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2» Политика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter