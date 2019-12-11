Судный день для строителей Nord Stream 2

Конгресс США согласовал санкции в отношении участников российского газового проекта

В санкциях против газопровода «Северный поток-2», вписанных в проект оборонного бюджета США, появились серьезные исключения — они ставят под сомнение их эффективность

Фото: Soeren Stache / DPA / picture-alliance / ТАСС

Американские законодатели после трех месяцев кулуарных дебатов согласовали проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. В итоговую версию вошли санкции против иностранных судов, прокладывающих российский экспортный газопровод Nord Stream 2, но не вошли потенциально более жесткие санкции против нового российского госдолга.

О включении санкций против Nord Stream 2 в оборонный бюджет объявил на своем сайте сенатор-республиканец Тед Круз. «В ближайшие дни конгресс примет, а президент подпишет адресные санкции, которые накажут компании, вовлеченные в строительство газопровода», — заявил Круз. В мае 2019 года он внес в сенат отдельный законопроект о санкциях против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а в июле за документ проголосовал профильный комитет сената. Но теперь законопроект Круза с финальными правками вошел в состав проекта оборонного бюджета.

Конгрессмены рассчитывают принять оборонный бюджет до ухода конгресса на каникулы 20 декабря.

Еще больше исключений

Как следует из согласительного доклада (*.pdf) участников профильных комитетов сената и палаты представителей по вооруженным силам, в итоговой версии законопроекта Круза оказалось еще больше исключений по сравнению с вариантом, принятым в июле профильным комитетом сената.

В законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 («Северный поток-2» по дну Балтийского моря) или TurkStream («Турецкий поток» по дну Черного моря) на глубине от 100 футов (около 30,5 м).

Из законопроекта убрали санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для таких судов.

Кроме того, максимальный срок, в течение которого будут действовать полномочия по введению этих санкций, сокращен с десяти до пяти лет.

В законопроекте сохранились и все прежние исключения и послабления, предлагавшиеся Крузом.

Санкции не будут угрожать компаниям, занимающимся ремонтом или техническим обслуживанием «Северного потока-2» или «Турецкого потока».

Предусматривается 30-дневный период после вступления законопроекта в силу, в течение которого компания может свернуть свою деятельность по предоставлению Nord Stream 2 / TurkStream судов-трубоукладчиков без наложения на нее санкций.

Президенту США предоставляется стандартное в таких случаях право сделать исключение и не вводить санкции против компании, предоставляющей суда для проектов «Газпрома», если это соответствует «интересам национальной безопасности США».

Allseas спешит с датским участком

Палата представителей и сенат могут проголосовать за оборонный бюджет уже на этой неделе. Президент США Дональд Трамп должен будет подписать закон в течение десяти дней. Таким образом, военный бюджет с санкциями против Nord Stream 2 может вступить в силу к концу 2019 года.

Газопровод Nord Stream 2 построен более чем на 80%. После того как Дания в конце октября выдала разрешение на строительство трубопровода в ее водах, «Газпром» сообщал, что датский участок будет проложен за пять недель. Вице-премьер Дмитрий Козак говорил в прошлом месяце, что Nord Stream 2 заработает в середине 2020 года.

Суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании — швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»). Но 96% от общей протяженности газопровода придется на долю трех трубоукладчиков Allseas.

По данным сервиса MarineTraffic, три судна Allseas — Pioneering Spirit, Solitaire, и Fortitude — в настоящее время находятся восточнее острова Борнхольм, то есть в районе укладки труб на датском участке, проверил РБК.

Представитель Allseas подтвердил, что суда компании в данный момент ведут работы над датским участком, но за деталями посоветовал обратиться в Nord Stream 2.

Представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер сказал РБК, что компании известно о предложениях американского Конгресса. Но отказался прокомментировать их влияние на трубопроводный проект.