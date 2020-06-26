Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2

Чем различаются законопроекты

Законопроект, внесенный в палату представителей, предусматривает расширение сферы действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов Nord Stream 2 или TurkStream («Турецкий поток»), на суда, которые «укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью» (на той же глубине). Под такой деятельностью подразумеваются в том числе «подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб» и т.д.

Санкции, согласно законопроекту, могут быть введены против иностранных лиц, компаний и их менеджеров, которые оказывают услуги по «андеррайтингу [оценке страховых рисков], страхованию или перестрахованию судов», участвующих в прокладке труб для Nord Stream 2. А также против поставщиков услуг и объектов для «технологической модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, соединения судов [в тандемы]».

Других санкций законопроект не предусматривает. В то же время проект, внесенный в начале июня сенаторами, предполагает еще и санкции против тех, кто оказывает услуги по «тестированию, инспекции и сертификации» газопровода. Эти санкции будут самыми чувствительными, поскольку без финального сертификата о соответствии газопровод Nord Stream 2 не сможет быть сдан в эксплуатацию. Такое свидетельство должна выпустить норвежская компания DNV GL, которая говорила РБК, что работает «в соответствии со всеми применимыми договорами, законами и торговыми регламентами» и, в частности, соблюдает санкции. Немецкие власти также опасались, что законопроект Круза—Шейхин может быть распространен на государственные агентства Германии, например, регулятора BNetzA, который должен одобрить эксплуатацию «Северного потока-2».

Кроме того, сенатский законопроект предполагает вступление в силу задним числом: если он будет принят конгрессом и подписан президентом, то его положения о санкциях вступят в силу с декабря 2019 года.

В параллельном законопроекте палаты представителей ретроактивной оговорки нет. Поэтому если он будет принят, санкции за страхование судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 или за дооборудование судов будут грозить только тем компаниям, которые продолжали оказывать эти услуги по состоянию на дату принятия законопроекта.

Кто достроит газопровод

В достройке Nord Stream 2 могут принять участие российские суда «Академик Черский» и «Фортуна», которые стоят в немецком порту Мукран, логистическом хабе проекта. В середине июня проектная компания Nord Stream 2 попросила Датское энергетическое агентство (DEA) разрешить использование на датском морском участке (финальном для строительства) судов с традиционным якорным позиционированием (сейчас разрешено использовать суда с динамическим позиционированием). Если разрешение будет выдано, одну из двух ниток трубопровода сможет укладывать баржа «Фортуна», принадлежащая российской компании МРТС. Датский регулятор обещает вынести решение по заявке Nord Stream 2 в начале июля.

К настоящему времени осталось проложить менее 7% трубопровода. По оценкам отраслевого портала ICIS, если это будут делать оба судна («Академик Черский» и «Фортуна»), то на достройку уйдет около 3,5 месяца.

«Академик Черский», оборудованный современной системой динамического позиционирования, находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», сообщал РБК в начале июня. По состоянию на конец марта 2020 года фонд входил в группу «Газпрома». ООО «Газпром флот», которое эксплуатировало «Академик Черский», убрало со своего сайта упоминания об этом судне.

В 2016 году «Газпром флот» выбрал страховщиком для «Академика Черского» компанию СОГАЗ. Продолжает ли она страховать судно, неизвестно. В начале 2020 года, на фоне активизации санкций, «Газпром флот» не смог найти компанию, которая бы застраховала строительно-монтажные риски при дооборудовании «Академика Черского».

Конгрессмен Майк Тернер, один из авторов нового законопроекта, сообщил, что будет настаивать на включении документа в оборонный бюджет 2020–2021 финансового года (начинается 1 октября). При отсутствии серьезных разногласий между конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа оборонный бюджет может быть принят к началу осени. В прошлом году санкции против газопровода Nord Stream 2, которые заставили подрядчика по укладке труб Allseas остановить работу, были также приняты в составе бюджета Пентагона, однако это произошло только в декабре. «Призываю членов обеих партий принять этот критически значимый санкционный законопроект как можно скорее, как мы это сумели сделать в прошлогоднем оборонном бюджете», — заявил конгрессмен Роб Бишоп.