СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

В Минэкономики Германии опасаются, что под новые санкции США в стране могут попасть все компании, которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или дооснащения судов-трубоукладчиков, сообщили СМИ

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Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики ФРГ.

Согласно нему, под новые санкции могут попасть «все компании», которые «предлагают услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или дооснащения судов-трубоукладчиков». «То же самое относится и к таким услугам, как проведение контроля, проверок и выдачи сертификации, которые необходимы для эксплуатации Nord Stream 2», цитирует документ газета.

Как пишет издание, Министерство экономики Германии начало опасаться, что законопроект, предложенный американскими сенаторами, может грозить госорганам страны «административной ответственностью в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода».

«Это стало бы совершенным новшеством, если санкции были направлены также против властей дружественных правительств или даже против самих правительств», — говорится в документе министерства.