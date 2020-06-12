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СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

В Минэкономики Германии опасаются, что под новые санкции США в стране могут попасть все компании, которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или дооснащения судов-трубоукладчиков, сообщили СМИ
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики ФРГ.

Согласно нему, под новые санкции могут попасть «все компании», которые «предлагают услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или дооснащения судов-трубоукладчиков». «То же самое относится и к таким услугам, как проведение контроля, проверок и выдачи сертификации, которые необходимы для эксплуатации Nord Stream 2», цитирует документ газета.

Как пишет издание, Министерство экономики Германии начало опасаться, что законопроект, предложенный американскими сенаторами, может грозить госорганам страны «административной ответственностью в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода».

«Это стало бы совершенным новшеством, если санкции были направлены также против властей дружественных правительств или даже против самих правительств», — говорится в документе министерства.

США подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

О том, что группа сенаторов США подготовила законопроект о новых санкциях США против «Северного поток-2», стало известно 4 июня. Согласно документу, под ограничения попадают все суда, которые участвуют в прокладке труб для проекта. Также санкции могут коснутся тех предприятий, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание и установку на них специального оборудования, и тех компаний, которые сертифицируют газопровод после завершения его строительства.

Как сообщил сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо, ограничения предложено ввести и в отношении портов, которые обслуживают участвующие в проекте суда. В то же время в самом документе это не оговорено.

Санкции американские сенаторы предложили ввести задним числом, с декабря 2019 года — тогда США ввели ограничения против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». Согласно ним, счета компаний, попавших в список, будут заблокированы в США, а их представителям запретят въезд в страну.

Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт
Бизнес
Трубоукладчик &laquo;Академик Черский&raquo;

Когда США ввели санкции, до завершения строительства проекта оставалось проложить 160 км трубопровода. Сейчас «Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в конце этого года. О том, что трубопровод заработает к этому времени или в начале 2021 года, заявил и президент Владимир Путин. По его словам, проект можно достроить и без привлечения партнеров. В частности, это может сделать судно «Академик Черский», отмечал глава Минэнерго России Александр Новак.

Сейчас «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна» стоит в немецком порту Мукран, логистическом терминале проекта.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Германия, «Северный поток-2», санкции
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