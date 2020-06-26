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СМИ узнали о планах ФРГ на случай санкций против «Северного потока — 2»

Администрация канцлера ФРГ Ангелы Меркель рассматривает вопрос о скоординированных действиях ЕС, если США введут новые санкции против трубопровода, сообщает Bloomberg. Какие именно ответные меры будут приняты, пока не раскрывается
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Фото: Stefan Sauer / dpa
Фото: Stefan Sauer / dpa

Германия готовит ответные меры, если США введут дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg.

Как передает агентство, ссылаясь на двух немецких чиновников, в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель рассматривают вероятность того, чтобы настоять на скоординированных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями. Агентство, ссылаясь на сообщение Министерства экономики ФРГ, передает, что новые санкции ударят по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждения. Какие именно ответные меры рассматривают власти Германии, не уточняется.

На прошлой неделе председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст говорил, что правительство Германии должно продумать свои действия, если санкции США вступят в силу. В качестве ответных мер он предлагал вызвать американского посла в ФРГ, ввести персональные санкции против сенаторов, которые готовили законопроект об ограничениях против «Северного потока — 2», а также ввести пошлины на поступающий из США сжиженный природный газ (СПГ).

В бундестаге допустили санкции в ответ на меры США против Nord Stream 2
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода США утвердили в декабре 2019 года. Тогда швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб «Северного потока — 2» приостановила работы. Российский власти неоднократно говорили, что завершить строительство газопровода можно своими силами, а сделать это, по словам министра энергетики Александра Новака, способно судно-трубоукладчик «Академик Черский» (проложить осталось 160 км труб). С 2016 года оно находилось в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот» («дочерняя» компания «Газпрома», который также является единственным акционером оператора проекта Nord Stream 2 AG).

В начале июня этого года США подготовили новый проект санкций против организаций, участвующих в строительстве газопровода. На этот раз ограничения могут затронуть любые суда, занятые в прокладке труб, а также компании, которые обеспечивают их страховку, техническое обслуживание, занимаются установкой на них специального оборудования. В том же месяце стало известно, что «Академик Черский» перешел в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ). В «Газпроме» считают, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы», говорил источник РБК в монополии, не предоставив дополнительных пояснений. Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов допускал, что решение о смене собственника судна могло быть связано с тем, что возможные санкции против нового юрлица признаны не опасными. При этом, по его словам, под ограничение может попасть сам «Академик Черский».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, антироссийские санкции, Северный поток 2
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