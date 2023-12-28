Абрамченко пообещала спад цен на яйца после предновогоднего ажиотажа

Абрамченко: дефицита яиц на рынке нет, цены стабилизируются после Нового года

Дефицита яиц в России нет и не будет, а цены снизятся после «предновогодней волны», заявила Абрамченко. Она связала сложившуюся ситуацию с ростом потребления при сокращении производства, в том числе из-за вспышек птичьего гриппа

Дефицита яиц на российском рынке нет и не будет, цены на них стабилизируются после спада «предновогодней волны», заявила в интервью «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сказала она.

Вице-премьер сравнила ажиотаж по поводу яиц с повышенным спросом на гречку, сахар и подсолнечное масло в период пандемии коронавируса. «Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук», — объяснила Абрамченко.

При этом, отметила она, правительство уже приняло ряд решений для стабилизации ситуации на рынке. Так, была достигнута договоренность с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства, а Минсельхоз настроил механизм их поддержки. «Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук», — добавила вице-премьер.

Ощутимый рост цен на яйца наблюдается с осени. По данным Росстата, к 11 декабря увеличение цены по стране с начала года составило 46,2%. Это объясняли увеличением спроса в связи с возросшей покупательной способностью россиян и приростом населения за счет жителей новых регионов. Президент Владимир Путин объяснил рост цен на куриные яйца увеличением спроса при нерастущем производстве.

Чтобы сдержать цены, Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. Также с 1 января по 30 июня 2024 года будет действовать обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран.

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19 декабря в Россию прибыла первая партия яиц из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук прибыла в страну. Также ожидаются поставки из Турции и Ирана.

ФАС рекомендовала региональным властям заключить с бизнесом соглашения по стабилизации цен на яйца, такие договоренности уже есть в 10 регионах. Служба возбудила шесть дел из-за роста цен на яйца — против крымских, кировских, кемеровских, воронежских, ивановских и донецких производителей. Ведомство считает, что они завышали оптово-отпускные цены на продукцию.