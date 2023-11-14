ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, как устанавливаются цены на куриные яйца, почему происходит повышение цен и чем оно обосновано. Для этого служба запросила у компаний — производителей куриных яиц данные о формировании цен на продукцию. «На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», — сообщается на сайте ведомства.

Помимо этого, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении данных о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца.

Провести работу в этом направлении ФАС поручил Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства, по итогам совещания по ситуации с ценами на социально значимые товары. Об этом сообщают «Известия». Минсельхозу также было поручено разработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторгу — стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках яиц — это обеспечит прогнозируемые объемы продукции и цены на нее, сообщили изданию в секретариате Белоусова.

Минсельхоз подтвердил «Известиям», что в 2023 году в России отмечается рост цен на яйца в связи с повышенным спросом на эту продукцию. По данным Росстата, в октябре куриные яйца подорожали в 18 субъектах Российской Федерации на 1,5–10,0%, в 52 субъектах — на 10,1–20,0%, в 14 субъектах — на 20,1–39,9%. Цены не изменились только в Камчатском крае. В целом по стране с начала года яйца подорожали на 13,1%, в годовом выражении — на 23,9%.