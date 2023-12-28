ФАС посоветовала региональным властям договориться с бизнесом по ценам на яйца

ФАС посоветовала регионам договориться с бизнесом по ценам на яйца

ФАС рекомендовала властям регионов заключать соглашения с бизнесом для стабилизации цен на яйца. Такие соглашения уже заключили в 10 регионах, в том числе в Подмосковье

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала региональным властям заключать соглашения с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца, говорится в сообщении ведомства.

Такие рекомендации дали властям сотрудники региональных управлений ФАС на межведомственных совещаниях, где также присутствовали представители торговых сетей и производителей яиц. Соглашения предлагается заключать с учетом постановления, разрешающего властям заключать договоренности с бизнесом в целях стабилизации цен на товары первой необходимости. На них разрешается устанавливать предельные розничные цены.

Такие соглашения уже заключили в 10 регионах, отмечает ФАС: в Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях.

«Служба проконтролировала, чтобы документы не противоречили нормам антимонопольного законодательства и постановления Правительства РФ. В результате заключения соглашений в этих регионах цены на указанные продукты уже начали снижаться», — говорится в публикации.

Ощутимый рост цен на яйца фиксируется с осени. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%, отчитывался Росстат. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев в разговоре с РБК отмечал, что опережающий спрос на яйца и мясо птицы связан с возросшей покупательной способностью населения, а также увеличением населения страны более чем на 3 млн за счет жителей новых регионов.

Президент Владимир Путин также объяснил рост цен на куриные яйца увеличением спроса при нерастущем производстве.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Чтобы сдержать цены, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. Также правительство одобрило обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. 19 декабря первая партия азербайджанских яиц в количестве 612 тыс. штук прибыла в страну. Помимо Азербайджана поставки яиц ожидаются из Турции и Ирана.

ФАС возбудила шесть дел из-за роста цен на яйца - против крымских, кировских, кемеровских, воронежских, ивановских и донецких производителей. Служба считает, что они завышали оптово-отпускные цены на продукцию.