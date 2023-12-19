В Россию привезли первую партию яиц из Азербайджана

Фото: Россельхознадзор

В Россию доставили первую партию куриных яиц из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор.

Яйца ввезли через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» на границе Дагестана и Азербайджана «для дальнейшей реализации на территории России». В партию вошли 612 тыс. яиц, общий вес продукции — 36 т.

Решение об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана было принято в ноябре после переговоров главы ведомства Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности республики Гошгара Тахмазли в Баку, добавили в Россельхознадзоре.

По данным Росстата, с начала 2023 года цены на куриные яйца в России выросли на 46,2%. За неделю с 5 по 11 декабря они подорожали на 4,6%. Собеседники РБК в торговых сетях объясняли этот рост превышением спроса над предложением. Ряд ретейлеров по предложению ФАС ограничили наценку на куриные яйца на уровне 5%.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. Также правительство одобрило обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Помимо Азербайджана, поставки яиц ожидаются из Турции и Ирана.