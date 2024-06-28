Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

После запуска в 2027 году «дальневосточного» маршрута поставок газа в Китай и выхода этого пути и «Силы Сибири» «на полную загрузку» Москва станет крупнейшим поставщиком газа Пекину, заявил Миллер

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Дальневосточный» маршрут поставок газа в Китай на 10 млрд куб. м в год запустят в 2027 году, после выхода этого газопровода и «Силы Сибири» «на полную загрузку» Россия станет крупнейшим поставщиком топлива в Китай, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на собрании акционеров.

Он рассказал, что поставки по «Силе Сибири» планомерно увеличиваются и в следующем году достигнут «проектной полки», выйдя на заданную экспортную производительность в 38 млрд куб. м газа в год.

«Российский газ востребован в Китае. В 2023 году наши поставки в КНР на 700 млн куб. м превысили контрактные обязательства. В начале этого года мы продолжили обновлять исторические рекорды суточного экспорта китайским потребителям», — отметил Миллер.

По итогам 2023 года объем экспорта газа по «Силе Сибири» достиг 22,7 млрд куб. м. В «Газпроме» в феврале сообщали о новом рекорде по суточным поставкам, не уточнив показатель.

«Мы также видим рост экономик центральноазиатских стран и сопутствующую ему высокую потребность в энергоресурсах. Поэтому ведем комплексную работу вместе с нашими партнерами. Наша общая цель — расширение газотранспортных мощностей и надежные долгосрочные поставки газа потребителям в Центральной Азии», — добавил глава «Газпрома».

«Газпром» заключил контракт на поставки газа с Дальнего Востока в Китай с китайской CNPC в начале февраля 2022 года. В Кремле уточняли, что соглашение рассчитано на 25 лет. Проектирование маршрута началось летом того же года. В октябре 2023 года Миллер анонсировал начало поставок по этому пути не позднее 2027 года.

В том же месяце глава «Газпрома» заявил, что «только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу».

Кроме «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута также с осени 2020 года идет проектирование «Силы Сибири-2». По итогам переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в прошлом марте были согласованы основные параметры договоренности о строительстве газопровода. Западные СМИ, в частности Financial Times, писали, что соглашение до сих пор не достигнуто, поскольку Пекин хочет заключить его на более выгодных условиях.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК прокомментировал информацию издания фразой: «Не читайте советских газет».

В апреле Bloomberg со ссылкой на макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития России, сообщил, что цены на российский газ для Китая будут на 28% ниже цен для европейских потребителей, по крайней мере до 2027 года.