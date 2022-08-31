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«Газпром» начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай

«Газпром» начал проектирование «дальневосточной» ветки газопровода, по которой сможет поставлять газ в Китай. 25-летний контракт на поставки 10 млрд куб. м газа по нему компания заключила в феврале
«Газпром» GAZP ₽254,63 +24,82% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Компания «Газпром» начала проектирование «дальневосточного» маршрута для экспорта российского газа в Китай. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании, которое он провел в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Стенограмма выступления Миллера опубликована на сайте компании.

По словам Миллера, на газовом рынке с начала года сложились две тенденции: с одной стороны, спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м. из которых 30 млрд куб. м — это снижение, которое пришлось на 27 стран Европейского союза. «Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией — 85%», — пояснил Миллер. Вместе с тем, по его словам, объем поставок газа на китайский рынок вырос на 60%.

Миллер назвал китайский рынок самым динамичным рынком в мире: в ближайшие два десятилетия прирост потребления газа в Китае составит 40% от мирового прироста потребления газа. «Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это «дальневосточный» маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — сообщил Миллер.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Он напомнил также, что компания уже работает над проектом магистрального газопровода через Монголию «Союз Восток», который станет продолжением проектируемого магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири — 2». Начало строительных работ по проекту запланировано на 2024 год.

О том, что «Газпром» и китайская CNPC заключили соглашение о поставках газа в Китай с Дальнего Востока, компания объявила 4 февраля. Ожидается, что благодаря новому газопроводу объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что этот контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет.

Контракт на поставки газа по первому «восточному» маршруту в Китай — по газопроводу «Сила Сибири» — был заключен в 2014 году. Он рассчитан на поставки 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет. Сам газопровод запустили в 2019-м году, на полную мощность он должен выйти в 2024 году. Газ в этот газопровод поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии.

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В сентябре 2020 года также началось проектирование газопровода «Сила Сибири-2», который проложат через Монголию. Через него будут отправлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Газпром Китай газопровод Дальний Восток
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