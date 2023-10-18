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Миллер анонсировал выход поставок газа в Китай на уровень экспорта в ЕС

Миллер: поставки газа в Китай выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
Речь идет о трубопроводных поставках, подчеркнул Миллер. Новак говорил, что экспорт в Китай вырос на 43%
«Газпром» GAZP ₽172,05 +0,05% Купить
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай в скором времени могут выйти на уровень поставок в Западную Европу. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — подчеркнул он.

Россия в январе 2023 года вышла на первое место по объему поставок газа в Китай, следовало из данных китайской таможни. Так, общие поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) составили 2,7 млрд куб. м. Россия обошла Туркмению и Катар (по 2,2 млрд куб. м) и Австралию (1,9 млрд куб. м).

В январе поставки по газопроводу «Сила Сибири» выросли почти до 2 млрд куб. м. По итогам 2022 года «Газпром» увеличил экспорт по этой трубе в 1,5 раза, до 15,5 млрд куб. м, сообщал вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что в 2023 году экспорт трубопроводного газа в Китай увеличится до 22 млрд куб. м, или на 43 %.

В июне Новак озвучил планы нарастить за семь лет российский газовый экспорт на Восток до 170 млрд куб. м за счет реализации крупных инфраструктурных проектов — «Силы Сибири — 2» и так называемого дальневосточного маршрута, которые должны заработать в дополнение к уже действующему трубопроводу «Сила Сибири — 1».

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По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году ЕС закупил 155 млрд куб. м российского газа, что составляет 45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления.

После начала спецоперации на Украине европейские страны объявили о планах отказаться от импорта газа из России. В результате в 2022 году поставки российского трубопроводного газа в Европу снизились почти вдвое — примерно до 80 млрд куб. м, отметил «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR).

В мае этого года МЭА ухудшило прогноз снижения экспорта трубопроводного газа из России в Европу на 2023 год. В 2023 году экспорт газа в страны Европы упадет на 35 млрд куб. м к уровню 2022 года, сообщило агентство в квартальном докладе Gas Market Report. Согласно прогнозу в 2023 году составит около 43 млрд куб. м.

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Виктория Громова Виктория Громова
Алексей Миллер Китай Европа газ
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