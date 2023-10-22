Миллер назвал срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

Алексей Миллер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия начнет поставлять газ по дальневосточному маршруту, который идет с Дальнего Востока в Китай, не позднее 2027 года, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью журналисту телеканала Россия Павлу Зарубину, который опубликовал видео разговора в телеграм-канале.

«Мы подписали новое соглашение о строительстве газопровода с Дальнего Востока, которое вступило в силу. Это еще 10 млрд куб. м газа к тем 38 куб. м, которые у нас определены поставкой по «Силе Сибири». Крайний срок начала поставок по «дальневосточному маршруту» у нас 2027 год», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что после выхода на поставки 38 млрд куб. м по «Силе Сибири» в 2025 году Пекин планирует увеличить объемы импорта газа по этому трубопроводу. «Нельзя исключить, что такая договоренность в ближайшее время может быть достигнута», — добавил глава «Газпрома».

В начале февраля 2022 года «Газпром» и китайская CNPC заключили соглашение о поставках газа в Китай по дальневосточному маршруту. Согласно договору, объем поставок российского газа в Китай должен увеличиться на 10 млрд куб. м и достичь 48 млрд куб. м в год (включая поставки по газопроводу «Сила Сибири»). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что этот контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет. В августе 2022 года Миллер сообщил о начале проектирования дальневосточного маршрута для экспорта газа в Китай.

В 2014 году Москва и Пекин заключили контракт на поставки газа по «восточному» маршруту (по «Силе Сибири») объемом 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет; его запустили в 2019-м. В сентябре 2020 года началось проектирование трубопровода «Сила Сибири-2», который проложат через Монголию. Через него будут качать в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.