Reuters оценил рост нефтегазовых доходов России

Reuters: доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году

В июне прошлого года доходы России от торговли нефти и газом составили 529 млрд руб., в этом июне они будут на уровне 814 млрд руб., подсчитал Reuters. Прибыль от этого сектора росла и в первом квартале 2024-го

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В июне нефтегазовые доходы России вырастут более чем на 50% в годовом исчислении, до 814 млрд руб. ($9,4 млрд), подсчитал Reuters.

В мае доходы составили 794 млрд руб., в июне 2023-го они были на уровне 529 млрд руб.

В Минфине оценивали ожидаемый годовой доход от отрасли в 11,5 трлн руб., что сравнимо с показателем 2022-го и больше показателей 2023-го на четверть (было 8,8 трлн руб.).

За январь—апрель этого года нефтегазовые доходы бюджета также выросли по сравнению с предыдущим годом, сообщал Минфин. Они составили 4,157 трлн руб. (больше на 82% год к году). В ведомстве это связали с ростом цен на российскую нефть и «единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье».

Западные страны ввели санкции против России в отрасли нефтегазовой торговли. В частности, были введены потолки цен на нефть ($60 за баррель) и нефтепродукты ($100 за баррель для дизеля и $45 за баррель для мазута).

В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Он будет действовать как минимум до 31 декабря 2024 года.

В июне были введены новые санкции в отношении сжиженного природного газа (СПГ). Согласно им, вводится запрет на любые операции по реэкспорту через территорию ЕС поставок СПГ в третьи страны; любые новые инвестиции и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ») и др.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что «попытки выдавливания России с энергетических рынков» выгодны для США, а для европейцев это означает подорожание газа.