«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай

«Газпром» сообщил о новом историческом рекорде по суточным поставкам газа в Китай через «Силу Сибири». По итогам 2023 года объем экспорта достиг 22,7 млрд куб. м

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«Газпром» 3 февраля установил пятый исторический рекорд по суточным поставкам трубопроводного газа в Китай. «Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании не уточнили объем поставок газа в Китай за 3 февраля.

В январе в «Газпроме» сообщили о выходе суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. В холдинге отметили, что по итогам предыдущего месяца было установлено четыре рекорда. Отмечается, что поставки по «Силе Сибири» осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Согласно данным холдинга, экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за 2023 год составил 22,7 млрд куб. м. Этот показатель в полтора раза превысил результат 2022-го (15,4 млрд куб. м) и на 700 млн куб. м — контрактные обязательства компании. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, объем поставленного российского СПГ за 2023 год достиг 8 млн т, а стоимость экспорта — $5,2 млрд, что на 25% меньше, чем в 2022-м.

В «Газпроме» называют Китай главным стратегическим партнером в Азии и «локомотивом роста спроса на газ в регионе». В российском холдинге ожидают в 2025 году выхода «Силы Сибири» на экспортную производительность в ежегодном объеме 38 млрд куб. м газа.