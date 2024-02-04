 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай

«Газпром» поставил рекорд по суточным поставкам газа в Китай через «Силу Сибири»
«Газпром» сообщил о новом историческом рекорде по суточным поставкам газа в Китай через «Силу Сибири». По итогам 2023 года объем экспорта достиг 22,7 млрд куб. м
«Газпром» GAZP ₽164,45 -0,48% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Газпром» 3 февраля установил пятый исторический рекорд по суточным поставкам трубопроводного газа в Китай. «Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании не уточнили объем поставок газа в Китай за 3 февраля.

В январе в «Газпроме» сообщили о выходе суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. В холдинге отметили, что по итогам предыдущего месяца было установлено четыре рекорда. Отмечается, что поставки по «Силе Сибири» осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Согласно данным холдинга, экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за 2023 год составил 22,7 млрд куб. м. Этот показатель в полтора раза превысил результат 2022-го (15,4 млрд куб. м) и на 700 млн куб. м — контрактные обязательства компании. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, объем поставленного российского СПГ за 2023 год достиг 8 млн т, а стоимость экспорта — $5,2 млрд, что на 25% меньше, чем в 2022-м.

«Газпром» в разы увеличил поставки газа в Китай и Узбекистан
Экономика
Владимир Путин и Алексей Миллер

В «Газпроме» называют Китай главным стратегическим партнером в Азии и «локомотивом роста спроса на газ в регионе». В российском холдинге ожидают в 2025 году выхода «Силы Сибири» на экспортную производительность в ежегодном объеме 38 млрд куб. м газа.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Компании
Юлия Овчинникова
Россия Китай «Сила Сибири» Газпром газ
ГАЗПРОМ
Материалы по теме
«Газпром» в разы увеличил поставки газа в Китай и Узбекистан
Экономика
«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа с 2012 года
Бизнес
«Газпром» сообщил о новом суточном рекорде поставок газа в Китай
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Венгрия решила не мешать и не участвовать в фонде ЕС для помощи Украине Политика, 17:53
Власти Гонконга накажут организаторов матча из-за несыгравшего Месси Спорт, 17:52
Израильский министр посетовал на отсутствие Трампа в Белом доме Политика, 17:39
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 17:29
Россиянка проиграла латвийской теннисистке в финале турнира в Австрии Спорт, 17:21
В Нижнем Новгороде второй раз за неделю прорвало водопровод Общество, 17:17
«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай Бизнес, 17:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ракова рассказала о двукратном увеличении объемов онкопомощи в Москве Город, 17:01
Клуб Кузяева благодаря автоголу сыграл вничью с «Монако» Головина Спорт, 16:56
В Лисичанске завершили спасательную операцию после обрушения пекарни Политика, 16:49
Зеленский приехал в село Работино Политика, 16:31
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 16:23
В ЦСКА опровергли переговоры со «Спартаком» по Илье Помазуну Спорт, 16:14
Эксперты оценили, является ли решение Байдена по газу «подарком Путину» Политика, 16:08