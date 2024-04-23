Bloomberg узнал о скидке до 28% на газ России для Китая в ближайшие годы

Россия, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие годы готовится продавать газ в Китай со скидкой до 28% по сравнению со странами Европы, выяснил Bloomberg. Ранее эта скидка составляла более 37%

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Цены на российский газ для Китая будут на 28% ниже цен для европейских потребителей, по крайней мере до 2027 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития России.

Так, согласно базовому сценарию министерства, в этом году экспортная цена на российский газ для Китая составит $257 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $320,30 за поставки на рынки Европы и Турции (процентная разница 19,76%). В макропрогнозе также сказано, что за 2023 год цена на газ составила $286,9 для Китая и $461,3 для европейских стран (разница — 37,81%)

В 2025 году цена газа для Китая и Европы, согласно прогнозу, составит $243,7 и $320,1 соответственно, в 2026-м — $233 и $320, в 2027-м — $227,8 и $315,4. Во всех случаях процентная разница не превышает 28%.

В базовом сценарии Минэкономразвития на 2025-2027 годы, как писал ранее РБК, экспорт товаров прогнозируется на уровне $324,1 млрд в 2024 году, $349 млрд в 2025-м, $365,1 млрд в 2026-м и $373,7 млрд в 2027-м. Полный макропрогноз министерства может быть опубликован в пятницу.

В настоящее время Россия поставляет газ в Китай по «Силе Сибире», чья максимальная проектная мощность составляет 38 млрд куб. м. в год. По итогам 2023 года объем экспорта по газопроводу достиг 22,7 млрд куб. м. В российском «Газпроме» ожидают выхода «Силы Сибири» на полную экспортную производительность к 2025 году.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин объявил о договоренности с Китаем по поводу строительства «Сила Сибири — 2» (проектная мощность — до 50 млрд куб. м газа в год), отметив, что «практически все параметры этого соглашения согласованы». Вице-премьер России Александр Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается». Он сообщил, что компаниям поручили проработать «детали проекта».

Financial Times в мае прошлого года писала, что Пекин затягивает заключение сделки по «Силе Сибири — 2» в том числе для заключения более выгодных условий. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК прокомментировал информацию издания фразой: «Не читайте советских газет».

Поставки российского газа в Европу начали стремительно сокращаться в 2022 году, после начала спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны западных государств. Весной 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских нефти и газа. По ее оценке, за восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%. Независимой от российского газа стала и Германия, заявлял немецкий канцлер Олаф Шольц.