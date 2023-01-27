Bloomberg узнал содержание санкций против Минска «для давления на Кремль»
Власти Евросоюза обсуждают новый санкционный пакет, который могут ввести против Белоруссии за ее поддержку действий России на Украине, пишет Bloomberg, ознакомившись с документами.
Если санкции будут одобрены, то на Белоруссию расширят те ограничительные меры, которые уже приняты в отношении России. В частности, речь идет о:
- Запрете на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;
- Санкциях против экспорта нефти, стальной продукции, золота и угля
- Торговых ограничениях на предметы роскоши, инвестиции и предоставлении определенных услуг
- Ограничениях против авиационного и энергетического секторов республики, а также по «ключевым источникам доходов».
Аналогично санкциям против России, европейские ограничения включают исключения в отношении лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также допуск связанных с этим финансовые операции подсанкционных лиц.
Евросоюз опасается, что Белоруссия среди товаров двойного назначения импортирует, в частности, элементы медицинского оборудования, которые потом могут использоваться для производства дронов. При этом против уравнивания Москвы и Минска в качестве объектов санкционной политики выступает Берлин и ряд других европейских столиц, выяснило радио RMF. По его данным, в ФРГ считают, что пока белорусская армия не вступила в боевые действия с Украиной, то следует разграничивать «агрессора» и его сторонника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в середине января ввести ограничения против Белоруссии для «давления на Кремль», указав, что ЕС распространит санкции «на тех, кто в военном отношении поддерживает Россию, на такие страны, как Белоруссия или Иран».
Евросоюз готовит новый, десятый пакет санкций и против самой России. Как выяснил Bloomberg, санкции будут касаться расширения мер против российского производства беспилотников и продукции двойного назначения, используемых ВПК. На более жестком варианте настаивают балтийские страны и Польша, рассказали тогда собеседники агентства.
По словам фон дер Ляйен, будущий пакет санкций будет в большей степени уточняющим и закрывающим лазейки для обхода ограничений. Санкции стали «затянутой петлей» для российской экономики, а потому ограничительные меры достигли своего предела, счел еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в конце декабря. Он уточнил тогда, что грядущий пакет санкций направят на препятствование обхода Россией санкций с помощью «других соседних государств».
Власти России называют международные санкции нелегитимными, президент Владимир Путин считает их безумными и бездумными, наносящими ущерб экономике самого Евросоюза. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что стране предстоит «красиво выкрутиться» из ситуации с западными ограничениями. «Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее», — обещал он.