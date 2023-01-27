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Bloomberg узнал содержание санкций против Минска «для давления на Кремль»

Bloomberg: ЕС введет санкции против нефти, стали, золота и энергетики Белоруссии
Санкции против Москвы расширят на Минск, они коснутся «ключевых источников доходов». ФРГ выступает против уравнивания мер против них, указывая на отсутствие прямого участия Белоруссии в боях на Украине
Фото: Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти Евросоюза обсуждают новый санкционный пакет, который могут ввести против Белоруссии за ее поддержку действий России на Украине, пишет Bloomberg, ознакомившись с документами.

Если санкции будут одобрены, то на Белоруссию расширят те ограничительные меры, которые уже приняты в отношении России. В частности, речь идет о:

  • Запрете на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны;
  • Санкциях против экспорта нефти, стальной продукции, золота и угля
  • Торговых ограничениях на предметы роскоши, инвестиции и предоставлении определенных услуг
  • Ограничениях против авиационного и энергетического секторов республики, а также по «ключевым источникам доходов».

Аналогично санкциям против России, европейские ограничения включают исключения в отношении лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также допуск связанных с этим финансовые операции подсанкционных лиц.

Евросоюз опасается, что Белоруссия среди товаров двойного назначения импортирует, в частности, элементы медицинского оборудования, которые потом могут использоваться для производства дронов. При этом против уравнивания Москвы и Минска в качестве объектов санкционной политики выступает Берлин и ряд других европейских столиц, выяснило радио RMF. По его данным, в ФРГ считают, что пока белорусская армия не вступила в боевые действия с Украиной, то следует разграничивать «агрессора» и его сторонника.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в середине января ввести ограничения против Белоруссии для «давления на Кремль», указав, что ЕС распространит санкции «на тех, кто в военном отношении поддерживает Россию, на такие страны, как Белоруссия или Иран».

Евросоюз готовит новый, десятый пакет санкций и против самой России. Как выяснил Bloomberg, санкции будут касаться расширения мер против российского производства беспилотников и продукции двойного назначения, используемых ВПК. На более жестком варианте настаивают балтийские страны и Польша, рассказали тогда собеседники агентства.

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По словам фон дер Ляйен, будущий пакет санкций будет в большей степени уточняющим и закрывающим лазейки для обхода ограничений. Санкции стали «затянутой петлей» для российской экономики, а потому ограничительные меры достигли своего предела, счел еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в конце декабря. Он уточнил тогда, что грядущий пакет санкций направят на препятствование обхода Россией санкций с помощью «других соседних государств».

Власти России называют международные санкции нелегитимными, президент Владимир Путин считает их безумными и бездумными, наносящими ущерб экономике самого Евросоюза. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что стране предстоит «красиво выкрутиться» из ситуации с западными ограничениями. «Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее», — обещал он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции ЕС Белоруссия
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