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RMF узнало о возможном запрете поставок оружия и электроники в Белоруссию

RMF24 узнало о планах ЕК ввести эмбарго на товары двойного назначения для Белоруссии
По данным польского радио, Еврокомиссия рассматривает варианты санкций против Белоруссии из-за поддержки России. Не исключено, что их могут приравнять к ограничениям в отношении Москвы, хотя против этого выступает ФРГ
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Еврокомиссия рассматривает варианты санкций против Белоруссии, в том числе введение полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения, сообщает радио RMF24 со ссылкой на источники в ЕК.

В ЕС опасаются, что республика импортирует оттуда, например, элементы медицинского оборудования, которые потом могут использоваться для производства дронов.

Среди возможных ограничений также — запрет на экспорт из Евросоюза электроники, бытовой техники или предметов роскоши. Помимо того, рассматриваются санкции против белорусских банков.

Не исключено, что санкции против Минска могут приравнять к ограничительным мерам в отношении Москвы. Однако против этого возражают Германия и ряд других стран: как считают там, пока Минск не вступил в военные действия на Украине, нужно проводить грань между агрессором и сторонником.

10 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала ввести против Белоруссии новые санкции из-за поддержки России. «Мы будем сохранять давление на Кремль столько, сколько потребуется <...>, мы распространим эти санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает Россию, на такие страны, как Белоруссия или Иран», — заявила она.

После подавления протестов в Белоруссии летом 2020 года ЕС ввел санкции против ряда граждан и компаний, в том числе против президента Александра Лукашенко. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.

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Весной прошлого года, после начала военных действий на Украине, Брюссель расширил ограничения в отношении Минска, запретив экспорт товаров, используемых для производства табачных изделий, минеральных продуктов, продуктов из хлорида калия, изделий из дерева, цементных изделий, изделий из железа, стали и каучука. Кроме того, экспортные ограничения были наложены на товары и технологии двойного назначения, которые могут способствовать военно-технологическому развитию страны.

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Теги
Елена Чернышова
санкции Белоруссия ЕК
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