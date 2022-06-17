Лукашенко заявил о желании «красиво выкрутиться» из ситуации с санкциями

Александр Лукашенко (Фото: Кремлевский пул)

Белоруссия должна красиво выкрутиться из текущей ситуации с западными санкциями, через один-два года она изменится, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск в Могилевской области, передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к главе государства.

Там он посетил заводы «Бобруйскагромаш» и «Белшина» и заявил о вовлечении промпредприятий Белоруссии в работу по импортозамещению.

«Это непростая обстановка. И мы должны из нее красиво выкрутиться. Все остальное не проблема. Надо выстоять. Каждый должен заниматься своим делом. Год-два, и ситуация изменится», — сказал Лукашенко.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский обвинял Белоруссию в том, что с ее территории, как и с российской, на Украину входила военная техника. Лукашенко отрицал участие своей страны в операции. Позднее он сказал, что с белорусской территории запускались ракеты. Он назвал этот шаг вынужденным.

В ответ на действия России на Украине западные страны ввели экономические санкции в отношении Москвы и Минска. Они коснулись энергетической и транспортной сфер, финансового и других секторов.

В 2020 году страны Евросоюза и США вводили еще один пакет санкций против Минска. Эти ограничения коснулись официальных лиц, госдолга страны и госкомпаний, включая «Белавиа» и «Белоруснефть».