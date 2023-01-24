Лукашенко напомнил белорусам на Украине о «законах военного времени»

Лукашенко: с воюющими на Украине белорусами разберутся по законам военного времени

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Участники незаконных военизированных формирований понесут особую ответственность, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает БелТА.

Речь шла в том числе о полке Калиновского, который участвует в конфликте на Украине на стороне Киева. Президент Белоруссии пообещал, что с его участниками разберутся по законам военного времени.

«Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Мы четко понимаем и знаем. Их на фронт отправляют: «Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь — поедете в Белоруссию свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку», — передает белорусское агентство слова Лукашенко.

«Это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени», — заключил белорусский президент.

Полк Калиновского был создан в марте 2022 года, в его состав входят белорусские добровольцы. Своей миссией полк называет «освобождение Белоруссии через освобождение Украины».

В июле 2022 года Лукашенко поручил спецслужбам дать общественности информацию о воюющих на стороне Украины белорусах из полка Калиновского. Президент подчеркнул, что это не просто противники, а «враги Белоруссии», которые защищают Украину и готовятся, чтобы затем воевать в своей стране.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в том же месяце сообщал «РИА Новости» о задержании диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из белорусских граждан. По его словам, группа из белорусских «наемников» в составе шести-семи человек планировала теракт в Лисичанске.