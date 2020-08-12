S&P предупредило Белоруссию об угрозе международных санкций

Перспектива санкций

Министры иностранных дел Евросоюза 14 августа обсудят адресные санкции против «ответственных за насилие к протестующим и фальсификацию результатов выборов», заявила 12 августа глава дипломатии Швеции Анн Линде. Соседи Белоруссии — Латвия, Литва и Польша — предложили свое посредничество в урегулировании ситуации. Согласно их плану, Лукашенко должен сформировать «национальный совет» из правительственных чиновников и представителей гражданского общества, а если он откажется, Минску будут грозить санкции ЕС.

Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид написал в Twitter, что США и ЕС должны ввести санкции против белорусских руководителей, ответственных за насилие и репрессии. «Но не широкие экономические (секторальные) санкции», — отметил он.

Экс-советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул ответил ему, что Лукашенко уже находится в санкционном списке США (SDN). «Возможно, стоит рассмотреть санкции против компаний, связанных с руководством Белоруссии», — предложил он.

После того как Лукашенко в 2015 году освободил шестерых политзаключенных, Евросоюз отменил большинство санкций против республики, а США приостановили действие санкций против белорусских госпредприятий. «С того времени Белоруссия приняла ряд мер по улучшению ситуации с демократией и правами человека», — говорилось в справке Госдепартамента за январь 2020 года.

Экономические риски

По оценке S&P, внутриполитический кризис в Белоруссии пока не угрожает ее кредитным рейтингам, но риски для них растут.

В этом году белорусская экономика сократится на 4%, прогнозирует агентство. График погашения задолженности остается плотным, и S&P усмотрело в краткосрочной перспективе риски, что Белоруссия потеряет доступ к международным рынкам капитала в связи с растущими перспективами международных санкций и общей волатильностью портфельных инвестиций на развивающиеся рынки.

Дополнительной проблемой для республики остаются продолжающиеся разногласия с Россией по поводу поставок энергоносителей. «Учитывая изменения в режиме налогообложения нефтяной отрасли в России, Белоруссия может потерять возможность ввозить российские углеводороды по сниженным ценам», — предупреждают в S&P.