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S&P предупредило Белоруссию об угрозе международных санкций

Кризис в Белоруссии, спровоцированный исходом президентских выборов, несет серию политических и экономических рисков для страны, считают в агентстве S&P. Реакция белорусских властей повышает вероятность международных санкций
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Жесткая реакция белорусских властей на гражданские акции протеста против официальных результатов президентских выборов повышает вероятность, что против Белоруссии будут введены международные санкции, заявило рейтинговое агентство S&P Global Ratings в комментарии о ситуации в этой стране, поступившем в РБК 12 августа.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«На наш взгляд, перспектива международных санкций [против Белоруссии] усиливается. <...> Санкции, относящиеся к нарушениям прав человека, в прошлом вводились против Белоруссии неоднократно. Кроме политических последствий новые санкции могут ослабить экономический рост страны и навредить доверию инвесторов», — говорится в материале S&P.

По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года, набрал более 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

Перспектива санкций

Министры иностранных дел Евросоюза 14 августа обсудят адресные санкции против «ответственных за насилие к протестующим и фальсификацию результатов выборов», заявила 12 августа глава дипломатии Швеции Анн Линде. Соседи Белоруссии — Латвия, Литва и Польша — предложили свое посредничество в урегулировании ситуации. Согласно их плану, Лукашенко должен сформировать «национальный совет» из правительственных чиновников и представителей гражданского общества, а если он откажется, Минску будут грозить санкции ЕС.

Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид написал в Twitter, что США и ЕС должны ввести санкции против белорусских руководителей, ответственных за насилие и репрессии. «Но не широкие экономические (секторальные) санкции», — отметил он.

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Экс-советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул ответил ему, что Лукашенко уже находится в санкционном списке США (SDN). «Возможно, стоит рассмотреть санкции против компаний, связанных с руководством Белоруссии», — предложил он.

После того как Лукашенко в 2015 году освободил шестерых политзаключенных, Евросоюз отменил большинство санкций против республики, а США приостановили действие санкций против белорусских госпредприятий. «С того времени Белоруссия приняла ряд мер по улучшению ситуации с демократией и правами человека», — говорилось в справке Госдепартамента за январь 2020 года.

Экономические риски

По оценке S&P, внутриполитический кризис в Белоруссии пока не угрожает ее кредитным рейтингам, но риски для них растут.

В этом году белорусская экономика сократится на 4%, прогнозирует агентство. График погашения задолженности остается плотным, и S&P усмотрело в краткосрочной перспективе риски, что Белоруссия потеряет доступ к международным рынкам капитала в связи с растущими перспективами международных санкций и общей волатильностью портфельных инвестиций на развивающиеся рынки.

Дополнительной проблемой для республики остаются продолжающиеся разногласия с Россией по поводу поставок энергоносителей. «Учитывая изменения в режиме налогообложения нефтяной отрасли в России, Белоруссия может потерять возможность ввозить российские углеводороды по сниженным ценам», — предупреждают в S&P.

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Автор: Иван Ткачёв
Теги: санкции, Белоруссия, Александр Лукашенко, S&P
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