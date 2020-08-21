Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

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Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.

«Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь», — сказала Тихановская. В своем видео она обратилась к сотрудникам Минского тракторного завода, «Беларуськалия», «ГродноАзота» и других предприятий.

Тихановская также назвала забастовки «абсолютно легальным и мощным оружием против режима».

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