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МВФ уравнял прогноз по росту ВВП России и мира

МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,6% до 3,2%
По прогнозу МВФ российская экономика в 2024-м вырастет на 3,2%, что сравнимо со среднемировыми показателями
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 3,2% (ранее ожидалось 2,6%). Таким образом, российская экономика, согласно прогнозам МВФ, будет расти темпом наравне с мировой.

Одновременно МВФ символически, на 0,1 п.п., поднял прогноз по росту глобальной экономики — до 3,2%. На эту же величину она выросла в 2023 году.

В 2025 году МВФ ожидает замедления роста экономики России до 1,8%, объясняя это угасающим эффектом от высоких инвестиций и уверенного личного потребления, поддерживаемого ростом зарплат.

Фонд также отмечает, что российский экспорт нефти растет несмотря на санкции. Это, по мнению МВФ, связано с расширяющимся танкерным флотом, перевозящим российскую нефть, и тем фактом, что Россия сумела наладить собственное страхование морских перевозок нефти.

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Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Обновленный прогноз в 3,2% находится среди наиболее высоких оценок экономистов, но не является беспрецедентным, считает экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. В последние два года пересмотр оценок МВФ и прогнозы внешних аналитиков по росту России скорее опережали внутренний российский консенсус экономистов, который оставался более консервативным относительно скорости восстановления экономики, указал он.

«Это подтверждает сравнение консесуса Банка России с консенсусом Bloomberg: в первом случае максимальный прогноз роста на 2024 составил 2,8%, во втором 3,3%», — отметил Исаков.

По данным Росстата, в 2023 году экономика России выросла на 3,6% — позитивная динамика стала максимальной с 2021 года, когда на фоне низкой базы пандемического 2020 года ВВП увеличился на 5,9%. В основе уверенной восстановительной динамики оказались внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос, поясняли в Минэкономразвития. Официальный прогноз ведомства от сентября 2023 года предполагает увеличение ВВП России в 2024-2025 годах на 2,3% ежегодно.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
МВФ экономика России рост ВВП
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