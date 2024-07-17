Рекрутеры заявили о буме привлечения работников из Африки

На фоне дефицита кадров российские компании активнее стали искать сотрудников в Африке, выяснил hh.ru. Число вакансий в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15. Чаще всего из-за рубежа привлекают продажников и IT-специалистов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В первом полугодии 2024 года российские компании в разы нарастили активность по поиску сотрудников в Африке. Это следует из материалов аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, предоставленных по запросу РБК. В частности, лидерами по темпам прироста вакансий в годовом выражении стали такие страны, как Кения, Зимбабве, Камерун, в то время как число объявлений в ряде европейских государств и США, напротив, сократилось. Вместе с экспертами РБК разбирался в причинах роста популярности сотрудников из Африки и основных сложностях найма работников из-за рубежа.

Бум найма африканцев

По данным hh.ru за первое полугодие 2024 года, семь из десяти зарубежных стран с наибольшим приростом вакансий от российских организаций — это государства Африки. Если в первом полугодии 2023 года в каждом из них можно было встретить не более 500 вакансий от российских работодателей, то за первые шесть месяцев текущего года число предложений работы возросло кратно, в некоторых случаях в десятки раз, отмечают аналитики hh.ru.

Так, сильнее всего число вакансий выросло в Кении — в 39 раз (с 161 вакансии в первом полугодии 2023-го до 6,4 тыс. вакансий в первом полугодии 2024-го). В ряде других африканских стран тоже произошло значительное увеличение числа предлагаемых мест, впрочем, в абсолютном выражении более скромное. Так, в Зимбабве число вакансий увеличилось в 15 раз (до 165), в Камеруне — в девять раз (до 130), в Замбии — в восемь раз (до 224). Кроме того, резкий рост количества вакансий был зафиксирован в Алжире (в семь раз, до 1,7 тыс.).

Среди неафриканских стран в лидерах по темпам прироста числа вакансий оказались Албания, Пакистан и Бельгия.

Кроме того, в 2024 году российские компании впервые разместили вакансии в таких государствах, как Непал, Багамские острова, Барбадос, Малави, Исландия, Сьерра-Леоне, Габон и Центральноафриканская Республика (ЦАР). Суммарно количество вакансий в перечисленных странах в первом полугодии достигло почти 300, указали аналитики hh.ru.

В рамках исследования аналитики использовали данные hh.ru по вакансиям с географией «все страны мира» (исключая Россию) от российских компаний, а также по приглашениям на вакансии — когда работодатели находили резюме соискателя за рубежом и приглашали на свою вакансию в России. При этом динамика приглашений соискателей из стран дальнего зарубежья на работу в России почти полностью повторяет динамику спроса, отмечают в hh.ru.

То, что география миграции в Россию может расшириться за счет африканских государств, ранее в интервью РБК прогнозировала директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова. Она также допускала, что в перспективе на отечественный рынок труда могут привлекаться мигранты из стран Юго-Восточной Азии, например Таиланда или Филиппин.

География найма за пределами Африки

В абсолютном выражении по числу вакансий российских компаний закономерно лидируют страны — члены ЕАЭС: Казахстан (143 тыс. вакансий) и Белоруссия (106 тыс. вакансий). В первом полугодии число предлагаемых рабочих мест в них росло на 26 и 28% соответственно, следует из данных hh.ru. Сказываются схожие с Россией условия ведения бизнеса и отсутствие существенной разницы в корпоративном управлении в компаниях, поясняет главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. Это делает наем и адаптацию почти бесшовными.

Среди же стран дальнего зарубежья по числу вакансий отечественного бизнеса впереди всех Турция и Сербия (по 23 тыс. вакансий в каждой: в Турции прирост составил 7%, в Сербии показатель не изменился), следует из данных hh.ru. В других странах из числа наиболее востребованных российскими компаниями отрицательная динамика в первом полугодии отмечалась, например, в ОАЭ, где число вакансий снизилось на 10% (до 9,9 тыс.), и в Таиланде — на 6% (до 12,5 тыс.).

В государствах Евросоюза наблюдается разнонаправленная динамика спроса на рабочую силу, отметили аналитики hh.ru. В Германии число вакансий от российских работодателей сократилось на 4%, в Нидерландах — на 8%, в Польше — на 2%. Восходящий тренд наблюдается в Италии и Франции — там спрос на специалистов вырос на 33 и 24% соответственно. В то же время вакансии в США и на Кипре (основные локации стартапов с российскими корнями) сократились на 26 и 13%, указали в hh.ru.

Категории работников для найма за рубежом

Состав самых востребованных категорий сотрудников при найме из зарубежных стран у российских работодателей за год не поменялся — это менеджеры по работе с клиентами, IT-специалисты и маркетологи, следует из данных hh.ru о приглашениях на вакансии. В десятку также вошли специалисты в сфере искусства и массмедиа, административный персонал, рабочие и строители.

При этом наибольший прирост востребованности показали вакансии для работников науки и образования — в первом полугодии число приглашений для сотрудников этой сферы из-за рубежа выросло в два раза. Количество приглашений для иностранных рабочих увеличилось на 68%, специалистов сельского хозяйства — на 63%, сотрудников в сфере добычи сырья и строительства — на 53 и 51% соответственно.

Необходимо понимать, что поиск и приглашения сотрудников по вакансиям не вполне отражают типичный портрет мигранта, так как их наем в целом достаточно сильно различается в зависимости от специальности и региона, отмечает Данина. «С уверенностью можно сказать, что привлечение мигрантов на позиции рабочих и строителей (в целом на низкоквалифицированные позиции) традиционно характерно для стран Средней Азии и в этом году — для ряда стран Африки», — указывает она.

В то же время высококвалифицированных специалистов со знанием специфики местных рынков и бизнеса на позиции маркетологов и менеджеров по работе с клиентами ищут по всему миру, а поиск топ-менеджеров (в основном из числа российских релокантов) в этом году был сосредоточен в ОАЭ, Сербии, Турции, Таиланде. Там же ищут и IT-специалистов, говорит Данина.

Число африканских специалистов, которые въезжают в Россию, растет с каждым годом, отмечает эксперт Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. «Африканские трудовые мигранты занимают абсолютно разные ниши на рынке труда: некоторые действительно заняты в достаточно низкоквалифицированных профессиях, например в строительстве, работают на складах, в сельском хозяйстве, другие же занимают высокие руководящие посты в крупных российских компаниях», — указывает он.

Из недавних примеров можно назвать Тимоти Мусу Каббу — выпускника Горного университета в Санкт-Петербурге, который на протяжении почти десяти лет работал геологом в российских нефтегазовых компаниях, а сейчас — министр иностранных дел Сьерра-Леоне, напоминает Свиридов.

По данным ФСБ, в первом квартале 2024 года иностранцы с целью работы въехали на территорию России 1,4 млн раз. Основная их часть — граждане Узбекистана (689 тыс. человек) и Таджикистана (358 тыс. человек).

Сложности при найме иностранцев

Трудоустройство иностранцев сопряжено с рядом осложняющих моментов, отмечает Данина. Например, если речь идет о найме рабочих или строителей с релокацией в Россию, то основная нагрузка лежит в организации логистики (из-за отсутствия прямого либо регулярного авиасообщения с Россией), получении квот, присутствии языковых и культурологических барьеров в рабочих коллективах. При работе с высококвалифицированными специалистами из стран дальнего зарубежья, которых чаще нанимают без релокации, проблемы могут быть с организацией финансовых расчетов, добавляет Данина.

Свою специфику имеет и миграционное регулирование в России, обращает внимание юрист практики трудового права BGP Litigation София Лунева. Так, для иностранцев, которые въезжают по визам, процедура оформления является наиболее сложной, так как требует оформления разрешения на привлечение иностранной рабочей силы для компании, приглашения от работодателя на въезд и разрешения на работу для иностранца (в ряде сфер их число может быть ограничено квотами).

Альтернативой может стать статус высококвалифицированного специалиста — при его наличии на сотрудника не распространяются квоты. Обратной стороной такого упрощенного порядка являются повышенные издержки на работника. «Минимальная зарплата высококвалифицированного специалиста должна составлять 750 тыс. руб. за квартал», — говорит Лунева.

Оформление безвизовых иностранных граждан намного проще с точки зрения документов. «Такие иностранцы работают на основании патента либо по национальному документу, как это происходит при трудоустройстве граждан из стран ЕАЭС», — отмечает она. При этом для всех мигрантов обязательно наличие документов о прохождении дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. И в любом случае, вне зависимости от статуса иностранного работника, работодатель обязан уведомить органы МВД России о заключении/расторжении трудового договора в срок не более трех рабочих дней.

«Ошибка даже в запятой при заполнении уведомления может стоить работодателю от 400 тыс. до 800 тыс. руб. за каждого иностранца, а если работники привлекаются для работы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях — то до 1 млн руб.», — указывает Лунева. При этом найти сейчас судебный кейс в сфере миграции, который был бы решен в пользу работодателя, — «задача со звездочкой», резюмирует она.