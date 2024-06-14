Росстат назвал основные драйверы роста экономики на 5,4% за квартал

Первая оценка динамики ВВП России за январь—март 2024 года подтвердила предварительную — прирост составил 5,4%. Среди отраслей больше всего выросли финансовый сектор, IT, торговля и обрабатывающие производства

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в первом квартале 2024 года составил 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Это первая оценка ведомства, она подтверждает предварительные данные, обнародованные в мае. Номинальный объем ВВП страны за январь—март составил 43,24 трлн руб. в текущих ценах.

Экономика России демонстрирует позитивную динамику четвертый квартал подряд. Если в первом квартале 2023 года ВВП сократился на 1,6% в годовом выражении, то потом наблюдался рост — на 5,1% во втором квартале, на 5,7% в третьем и на 4,9% в четвертом. По итогам 2023 года рост ВВП составил 3,6%.

Как и ранее, Росстат представляет оценку ВВП без учета данных по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Расчет ВВП выполнен производственным методом, то есть как оценка валовой добавленной стоимости по всем отраслям экономики. Валовая добавленная стоимость представляет собой разницу между выпуском продукции и промежуточным потреблением.

Какие отрасли росли активнее всего

Наибольший рост физического объема валовой добавленной стоимости отмечается в следующих отраслях:

финансовая и страховая деятельность — +18,8%;

деятельность в области информации и связи — +15,3%;

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +11,4%;

обрабатывающие производства — +9%.

Увеличение оборота оптовой торговли (+ 11,7%) и оборота розничной торговли (+10,5%) связано с ростом спроса на потребительские товары, машины и оборудование, поясняет Росстат.

В обрабатывающей промышленности наилучшая динамика наблюдалась в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+42,4%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+35,7%), прочих транспортных средств и оборудования (+29,2%), готовых металлических изделий (+35,2%), химических веществ и химических продуктов (+7,6%), а также пищевых продуктов (+7%).

Положительную динамику в строительстве (+4,8%) Росстат объясняет реализацией крупных инвестиционных проектов. Рост на 4,6% по отрасли «гостиницы и рестораны» ведомство связывает с «возросшим спросом на рынке общественного питания».

Сокращение продемонстрировала отрасль «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (минус 1,6%). В аналогичном периоде 2023 года тут фиксировался рост на 7,5%.

«Подтверждение Росстатом оценки роста ВВП России в 5,4% говорит о том, что российская экономика оказалась значительно более адаптивной к внешним шокам, чем можно было бы ожидать, — комментирует замминистра экономического развития Полина Крючкова. — Важно, что рост экономики носит фронтальный характер. Увеличился выпуск в таких ключевых отраслях, как обрабатывающие производства, торговля и IT-сфера. Это указывает на диверсификацию экономики и снижение зависимости от традиционных секторов, в частности, добычи полезных ископаемых». По ее словам, для поддержания адаптивных свойств экономики ключевым направлением работы остается инвестиционный рост.

Почему выросли финансы и IT

Совокупный вклад финансового сектора и отрасли информации и связи в рост ВВП за первый квартал составляет примерно половину, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» (бывшие «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец. «Оба сектора набирают темпы шестой квартал подряд, они прошли локальное дно во втором полугодии 2022 года. Сейчас они вышли на близкие к максимуму для себя темпы», — отмечает она.

Если хорошие показатели в обрабатывающей промышленности легко объяснить импортозамещением и госзаказом, то дать объяснение бурному росту в финансовом секторе сложнее, указывает Донец. Она связывает его с высоким потребительским спросом, побуждающим и брать кредиты, и делать сбережения. «Это, как правило, две стороны одной медали — высокое кредитование и высокое сбережение», — подчеркивает она. Потребление в большей степени, хотя и при некоторой доле вклада госзаказа, способствует росту и в секторе связи и IT, считает экономист.

Отраслевая динамика характеризуется как повышенным потребительским, так и инвестиционным спросом, отмечает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. «Сильный потребительский спрос отражен в динамике розничной торговли и услуг. Опережающие темпы кредитования отражены в динамике финансового сектора. Высокий инвестиционный спрос виден как в динамике строительства, так и обрабатывающей промышленности», — поясняет он.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина говорила, что люди берут кредиты «и от плохой жизни, от безысходности», и «от хорошей жизни». В марте она отмечала, что в российской экономике сложилась «необычная ситуация, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением».

Рост таких небазовых секторов, как финансы и информационные технологии, свидетельствует, что экономика находится «уже не в восстановительной, а в расширительной стадии», идет циклический рост, полагает Донец. По словам Латыпова, динамика выпуска «идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ по росту ВВП в 2024 году на 2,5–3,5% и свидетельствует об отклонении выпуска от траектории сбалансированного роста».

ВВП по паритету покупательной способности

Росстат также представил детализированные данные о ВВП России за 2021 год, рассчитанном по паритету покупательной способности (ППС). Эта информация используется международными организациями — в частности, Всемирным банком — для проведения международных сопоставлений. Как ранее сообщал РБК, Россия по этому показателю поднялась на четвертое место в мире — ее ВВП по ППС в 2021 году составил $5,7 трлн, или 3,8% глобального ВВП. Таким образом, была досрочно выполнена одна из национальных целей развития страны до 2030 года. В рейтинге стран Россия обогнала такие развитые экономики, как Япония ($5,6 трлн, 3,7% мирового ВВП) и Германия ($5,2 трлн, 3,4% мирового ВВП). При этом в 2022 году ВВП России, рассчитанный по ППС, Росстат оценил выше — в $6 трлн, в 2023 году — $6,4 трлн.

Сам по себе ППС представляет собой соотношение цен на товары и услуги, показывающее, какое количество денежных единиц необходимо потратить для покупки одинакового количества товаров и услуг в разных странах. «Например, на уровне ВВП между Россией и США в 2021 году ППС составляет 23,69 рубля за 1 доллар США», — сообщили в Росстате. Это означает, что нужно потратить 23,69 рубля в России или 1 доллар США в США, чтобы купить одинаковое количество товаров и услуг.

Для сравнения: в 2017 году, когда проводился предыдущий раунд международного сопоставления (проводится раз в три года, из-за пандемии пауза увеличилась на год), показатель был на уровне 24,12 рублей за один доллар. В 2022 и 2023 годах ППС составил 25,8 и 26,7 руб. за доллар соответственно, указали в Росстате.

Факт, что Россия продвигается вверх в рейтинге экономик, безусловно, позитивен, однако надо понимать, что качество экономики растет тогда, когда разница между ППС и номинальным курсом национальной валюты снижается, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Сейчас у нас номинальный курс составляет около 90 рублей за доллар, а по ППС — 24, хотя когда-то было 17. Понятно, что идеальная ситуация — к этому близки США, Китай, — когда эти два курса близки по значениям», — говорит он. На сегодняшний момент кратная разница между номинальным курсом рубля и его соотношением с долларом по ППС отражает его недооцененность и «диспаритет» цен, на который идет Россия ради того, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю и платежный баланс, заключает Широв.