Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

С января прогноз по экономике России улучшился вдвое. Военное производство продолжает поддерживать экономическую активность в России, отметили авторы доклада ВБ. Банк также отметил укрепление российско-китайских торговых связей

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Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту ВВП России в реальном выражении в 2024 году, повысив его до 2,9% с 1,3%, ожидавшихся в январе, следует из доклада ВБ Global Economic Prospects. В апреле ВБ прогнозировал повышение ВВП России на 2,2% в 2024 году и на 1,1% в 2025-м. Прогноз для российской экономики в 2025 году улучшен до 1,4%.

Банк ожидает, что сохранение высоких темпов роста в конце 2023-го и начале 2024 года повысит активность на протяжении всего текущего года, однако «ожидаемое ужесточение макропруденциальных мер и сокращение предоставления субсидируемых ипотечных кредитов будут сдерживать спрос в частном секторе». Военное производство продолжит поддерживать экономическую активность, отметили в ВБ.

Макропруденциальная политика — это комплекс упреждающих мер, направленных на минимизацию системного риска в финансовом секторе в целом или в его отдельных областях. С 1 марта Банк России повысил макропруденциальные требования по ипотечным кредитам, с этого времени стало выгоднее выдавать кредиты со взносом как минимум 30%. Такая мера по повышению требований к капиталу банков была призвана снизить риски чрезмерной закредитованности населения.

Также авторы доклада отметили укрепление торговых связей России с Китаем и то, что расчеты в торговле между двумя странами все больше проводятся в юанях.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) уравнял прогноз по росту ВВП России в 2024 году с общемировым показателем — до 3,2%, в то время как в январском прогнозе фонд ожидал 2,6%. При этом в 2025 году МВФ ожидает замедления роста российской экономики до 1,1%.

В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое увеличил прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года, до 2,5%. Банк объяснил пересмотр «производственным бумом» в оборонном секторе и активизацией торговли России с Китаем и «другими нейтральными экономиками». Банк России в апреле также существенно поднял прогноз по росту экономики — до 2,5–3,5%.

ВБ также существенно пересмотрел прогноз роста экономики США в 2024 году — с 1,6 до 2,5%. Прогноз роста ВВП еврозоны (20 стран ЕС) не изменился и остался на уровне 0,7%. В Китае экономика в текущем году вырастет на 4,8%, ранее ожидался рост в 4,5%, пишут в ВБ. Среди крупных экономик наиболее сильный рост прогнозируется у Индии — 6,6%.

ВБ ожидает падения ВВП Аргентины на 3,5% в 2024 году, это существенное ухудшение прогноза — в январе банк ожидал роста в 2,7%. В 2025 году ожидаемый рост аргентинской экономики при этом составит 5%. В целом мировая экономика в реальном выражении в текущем году должна вырасти на 2,6%, в январе ожидался рост только на 2,4%, пишут авторы доклада.