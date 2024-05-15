ЕБРР вдвое повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году

В 2024 году экономика России вырастет на 2,5 вместо 1%, следует из прогнозов ЕБРР. В 2023 году российский ВВП вырос из-за «производственного бума» в оборонном секторе и активизации торговли с «нейтральными экономиками»

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое увеличил прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года, до 2,5%, следует из доклада учреждения. В предыдущем прогнозе, который был представлен в сентябре 2023 года, аналитики банка предсказывали рост ВВП России лишь на 1% в 2024 году.

ЕБРР ожидает, что в 2025 году российская экономика вырастет на 1,5%.

Пересмотр прогноза и увеличение российского ВВП на 3,6% по итогам 2023 года банк объясняет «производственным бумом» в оборонном секторе и активизацией торговли России с Китаем и «другими нейтральными экономиками».

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) уравнял с общемировым показателем прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 3,2%, в то время как фонд ожидал 2,6% в январском прогнозе. В 2025 году МВФ ожидает замедления роста российской экономики до 1,1%. Прогноз по России обновлял и Всемирный банк, но он ожидает более скромной динамики в 2024 году — 2,2% (а в 2025-м прогнозируется только 1,1%). В конце апреля Банк России повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,5–3,5%.

ЕБРР прогнозирует, что темпы роста экономик в Средней Азии замедлятся с 5,7% в 2023 году до 5,4% в 2024 году на фоне достижения предела посреднической торговли (операции, связанные с куплей-продажей товаров и выполняемые по поручению импортера или экспортера независимым от него торговым посредником) между Россией и Казахстаном. Весенние паводки также негативно сказались на перспективах роста последнего. При этом банк ожидает, что в 2025 году темпы роста в регионе увеличатся до 5,9%.

По мнению ЕБРР, высокий экономический рост в Центральной Азии и некоторых частях Закавказья на протяжении 2022 и 2023 годов «отражает выгоды от роста торговли с Россией и высокого уровня миграции и денежных переводов из России».

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из России в Среднюю Азию также резко возросли в 2023 году благодаря логистическим услугам (которые дополняют рост посреднической торговли), пишут аналитики учреждения.

ЕБРР подчеркивает, что страны Закавказья и Средней Азии получили значительный приток денег, предприятий и людей из России. Учитывая высокую покупательную способность российских мигрантов, во всех государствах Средней Азии наблюдался значительный рост спроса на услуги, такие как недвижимость, гостиничный бизнес, логистика, финансовые и страховые услуги, пишут аналитики банка. Например, в Узбекистане в 2023 году темпы роста секторов торговли и гостиничного бизнеса составили соответственно 10 и 12% в годовом исчислении.

Рост также наблюдается и в секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает ЕБРР. К примеру, число компаний с российским участием в Казахстане увеличилось вдвое: примерно с 8 тыс. в 2021 году до 19 тыс. по состоянию на октябрь 2023 года, что обусловлено пятикратным увеличением бизнеса в сфере ИКТ.