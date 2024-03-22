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Экономика ,  
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Набиуллина заявила о пройденном пике перегрева российской экономики

Набиуллина: пик перегрева российской экономики пройден
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пик перегрева экономики России пройден, один из показателей этого — замедление инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Продолжаем наблюдать признаки перегрева. <…> Но один из показателей уровня перегрева или уровня разрыва выпуска — это инфляция. То есть она сигнализирует об этом: есть ли дисбаланс или нет дисбаланса. И мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции. <...> Пик перегрева пройден», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Среди признаков продолжающегося перегрева экономики Набиуллина назвала разницу между спросом и предложением на рынке.

«Продолжаем наблюдать признаки перегрева. <…> Рост спроса пока продолжает превышать возможности предложения», — сказала она.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал вторым показателем перегрева ситуацию на рынке труда. По его словам, «компании опять говорят об ужесточении условий для работодателей», что приводит к ограничению возможностей для привлечения дополнительных трудовых ресурсов.

В ЦБ констатировали перегрев российской экономики
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Летом 2023 года Набиуллина заявила, что в российской экономике есть риски перегрева — ситуации резкого роста экономики, когда уровень ВВП страны находится выше потенциала, а спрос растет быстрее, чем предложение. Проблему решит «повышение потенциала экономики и потенциальных темпов роста», добавила глава ЦБ.

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В сентябре 2023 года в ЦБ заявили о перегреве в российской экономике. Регулятор тогда отметил, что экономика превысила свой максимальный уровень выпуска при полной загрузке мощностей и скоро ее рост замедлится. Согласно благоприятной планке базового прогноза Центробанка на 2024–2026 годы, российский ВВП в ближайшие три года будет расти максимальными темпами в 2–2,5%.

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Эльвира Набиуллина Центробанк экономика России
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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