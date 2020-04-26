Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

На фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ рубль поднимался на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Курс рубля падал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года.
Главные проблемы в первом квартале сосредоточены в предпринимательских доходах и доходах от финансовых операций из-за снижения ставок по депозитам, полагает профессор РЭШ Олег Шибанов. «Основная часть падения пришлась на те компоненты в структуре денежных доходов, которые не связаны с зарплатами и социальными выплатами, и, видимо, эти падения были настолько значительны, что сумели увести общий показатель реальных доходов в отрицательную зону», — сказал он.
В феврале, когда распространение коронавируса в России еще было незначительным, ряд отраслей экономики уже начали страдать от развития эпидемии в Китае и других странах мира, в первую очередь туроператоры, авиакомпании, а также бизнес, ориентированный на импорт из КНР.
В структуре использования денежных доходов населения доминировали расходы на текущее потребление: в первом квартале 2020 года 88,1% доходов россияне потратили на оплату товаров и услуг, еще 15,8% составили обязательные платежи и взносы. По сравнению с первым кварталом 2019 года расходы на товары и услуги выросли на 1,8 п.п, на обязательные платежи — на 0,7 п.п.
Прирост сбережений в январе—марте сократился на 6,5%, что является максимальным падением с 2014 года (в первом квартале отрицательный прирост составил 5,6%). Две трети россиян (63,6%) не имеют вообще никаких накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два—шесть месяцев, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и «ФК Открытие».
Пересмотр оценок за 2019 год
Реальные доходы населения падали с 2014 по 2017 год, но в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). Одновременно с публикацией данных о динамике реальных доходов за первый квартал 2020 года Росстат пересмотрел оценку за 2019 год в сторону увеличения: реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 1% в годовом выражении (вместо 0,8% согласно предыдущей оценке).
Согласно новой оценке в первом квартале прошлого года реальные доходы россиян упали на 1,6% (вместо 1,8%), во втором квартале выросли на 1%, в третьем квартале прирост составил 2,9% (предыдущая оценка — 3,1%). В четвертом квартале показатель вырос на 1,8% (1,1% по предыдущей оценке).
Падение реальных доходов ускорится
Росстат отказался от публикации ежемесячной информации о динамике реальных доходов, поэтому оценить, как изменилась ситуация с реальными располагаемыми доходами россиян в марте по сравнению с январем и февралем, по данным госстатистики, нельзя. В первые два месяца 2020 года сохранялись сложившиеся в предыдущие годы социально-экономические тренды в денежных доходах населения, но уже со второй половины марта ситуация начала резко меняться, отмечают эксперты Института социальной политики ВШЭ в апрельском мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения (есть у РБК).
Введение режима самоизоляции с 26 марта стало началом жесткого ограничения платежеспособного спроса населения, указывают эксперты. За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля по ряду категорий товаров (ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, одежду, обувь и аксессуары), следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности.
Несмотря на определение режима самоизоляции как нерабочего времени с условием сохранения зарплаты, последствиями ограничений стали сокращение заработков россиян и увольнения. Первые опросы предприятий свидетельствовали о начале массовых увольнений, переводов сотрудников на неполный рабочий день с урезанием зарплаты и отправки работников в неоплачиваемый отпуск.
В структуре денежных доходов населения основную долю занимает зарплата (63% по итогам первого квартала 2020 года, что на 1,2 п.п. больше, чем в первом квартале 2019 года), при ее снижении реальные доходы населения будут сокращаться. Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, следует из результатов исследования экспертов OMI и «Платформы».
В базовом сценарии падение реальных располагаемых денежных доходов во втором квартале может составить 5%, полагает Лилия Овчарова из Института социальной политики ВШЭ. Реальные доходы россиян могут упасть на 17,5% во втором квартале, а по итогам года сокращение может достигнуть 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года, спрогнозировал Институт исследований ВЭБ.РФ.
Дискуссия о безусловных выплатах россиянам
Ряд крупнейших российских экономистов призвали российские власти в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики, в том числе за счет прямых незаявительных выплат россиянам по модели временного «безусловного дохода» для поддержки их денежных доходов. Профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, к примеру, предложил осуществить помощь населению тремя способами — прямыми выплатами гражданам, субсидиями на оплату ЖКХ и дополнительными выплатами пенсий. Малому бизнесу должны быть предоставлены безвозвратные субсидии на выплату зарплаты и аренды. За два-три месяца карантина на все меры необходимо будет потратить 6–10 трлн руб. — «такие суммы Россия может себе позволить», считает Гуриев.
Раздача денег гражданам, пострадавшим от кризиса и пандемии, по примеру других стран в России невозможна из-за отсутствия ресурсов, говорил в интервью для Rambler Group глава Сбербанка Герман Греф. Власти не могут оказать финансовую поддержку всем, кто пострадал из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — говорил Собянин.
Идея раздачи денег населению за счет увеличения эмиссии со стороны ЦБ угрожает разгоном инфляции, предупреждала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом, по словам главы ЦБ, идея прямых выплат населению не лишена смысла, если это делается за счет бюджетных средств.