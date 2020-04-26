Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

На фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ рубль поднимался на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Курс рубля падал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года.

Главные проблемы в первом квартале сосредоточены в предпринимательских доходах и доходах от финансовых операций из-за снижения ставок по депозитам, полагает профессор РЭШ Олег Шибанов. «Основная часть падения пришлась на те компоненты в структуре денежных доходов, которые не связаны с зарплатами и социальными выплатами, и, видимо, эти падения были настолько значительны, что сумели увести общий показатель реальных доходов в отрицательную зону», — сказал он.

В феврале, когда распространение коронавируса в России еще было незначительным, ряд отраслей экономики уже начали страдать от развития эпидемии в Китае и других странах мира, в первую очередь туроператоры, авиакомпании, а также бизнес, ориентированный на импорт из КНР.

В структуре использования денежных доходов населения доминировали расходы на текущее потребление: в первом квартале 2020 года 88,1% доходов россияне потратили на оплату товаров и услуг, еще 15,8% составили обязательные платежи и взносы. По сравнению с первым кварталом 2019 года расходы на товары и услуги выросли на 1,8 п.п, на обязательные платежи — на 0,7 п.п.

Прирост сбережений в январе—марте сократился на 6,5%, что является максимальным падением с 2014 года (в первом квартале отрицательный прирост составил 5,6%). Две трети россиян (63,6%) не имеют вообще никаких накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два—шесть месяцев, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и «ФК Открытие».

Пересмотр оценок за 2019 год Реальные доходы населения падали с 2014 по 2017 год, но в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). Одновременно с публикацией данных о динамике реальных доходов за первый квартал 2020 года Росстат пересмотрел оценку за 2019 год в сторону увеличения: реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 1% в годовом выражении (вместо 0,8% согласно предыдущей оценке). Согласно новой оценке в первом квартале прошлого года реальные доходы россиян упали на 1,6% (вместо 1,8%), во втором квартале выросли на 1%, в третьем квартале прирост составил 2,9% (предыдущая оценка — 3,1%). В четвертом квартале показатель вырос на 1,8% (1,1% по предыдущей оценке).

Падение реальных доходов ускорится

Росстат отказался от публикации ежемесячной информации о динамике реальных доходов, поэтому оценить, как изменилась ситуация с реальными располагаемыми доходами россиян в марте по сравнению с январем и февралем, по данным госстатистики, нельзя. В первые два месяца 2020 года сохранялись сложившиеся в предыдущие годы социально-экономические тренды в денежных доходах населения, но уже со второй половины марта ситуация начала резко меняться, отмечают эксперты Института социальной политики ВШЭ в апрельском мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения (есть у РБК).

Введение режима самоизоляции с 26 марта стало началом жесткого ограничения платежеспособного спроса населения, указывают эксперты. За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля по ряду категорий товаров (ювелирные изделия, туризм, салоны красоты, одежду, обувь и аксессуары), следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности.

Несмотря на определение режима самоизоляции как нерабочего времени с условием сохранения зарплаты, последствиями ограничений стали сокращение заработков россиян и увольнения. Первые опросы предприятий свидетельствовали о начале массовых увольнений, переводов сотрудников на неполный рабочий день с урезанием зарплаты и отправки работников в неоплачиваемый отпуск.

В структуре денежных доходов населения основную долю занимает зарплата (63% по итогам первого квартала 2020 года, что на 1,2 п.п. больше, чем в первом квартале 2019 года), при ее снижении реальные доходы населения будут сокращаться. Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, следует из результатов исследования экспертов OMI и «Платформы».

В базовом сценарии падение реальных располагаемых денежных доходов во втором квартале может составить 5%, полагает Лилия Овчарова из Института социальной политики ВШЭ. Реальные доходы россиян могут упасть на 17,5% во втором квартале, а по итогам года сокращение может достигнуть 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года, спрогнозировал Институт исследований ВЭБ.РФ.