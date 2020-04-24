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Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

Увеличение Центробанком эмиссии приведет к всплеску инфляции и повторению ситуации 1990-х годов, предупредила глава ЦБ. По ее словам, прямая помощь россиянам должна выделяться только из бюджета
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Идея раздачи денег населению за счет увеличения эмиссии со стороны ЦБ угрожает разгоном инфляции, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Она предупредила, что «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х годов.

«Никто в мире еще не применяет эти меры — все обсуждают, но никто не применяет эти меры «вертолетных денег», когда центральные банки печатают деньги и раздают их всем. Но даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню [про] 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки... На них тяжело будет что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен. Это неизбежно в такой ситуации», — сказала Набиуллина. Она добавила, что главная задача Банка России — контроль за инфляцией и покупательной способностью денег.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По словам главы ЦБ, идея прямых выплат населению не лишена смысла, если это делается за счет бюджетных средств.

«Сейчас больше важна прямая поддержка, и мы видим, что и бизнес, и люди опасаются увеличивать на будущее кредитную нагрузку. Правительство применяет бюджетные меры поддержки: и гранты, и пособия по безработице, и выплаты особо нуждающимся категориям, и помощь семьям. Но просьба не путать это с денежно-кредитной политикой и с так называемыми «вертолетными деньгами», с «печатанием» денег Центральным банком и раздачей населению», — сказала Набиуллина.

Какую поддержку россиянам обещали власти на фоне пандемии

25 марта Владимир Путин объявил первый список мер для помощи гражданам, которые из-за распространения коронавируса попали в сложную финансовую ситуацию.

  • В течение шести месяцев автоматически продлены все пособия и льготы для граждан.
  • Семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, смогут претендовать на ежемесячное пособие в 5 тыс. руб. на каждого ребенка не старше трех лет.
  • Выплаты по больничным вне зависимости от стажа сотрудника повышены до уровня МРОТ. Сейчас он составляет 12 130 руб.
  • Увеличение пособий по безработице до уровня МРОТ.
  • С 3 апреля введены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. На отсрочку могут рассчитывать те, кто потерял работу, вышел на больничный или столкнулся со снижением дохода более чем на 30%.

Раздача денег гражданам, пострадавшим от кризиса и пандемии, по примеру других стран невозможна из-за отсутствия ресурсов, говорил в интервью для Rambler Group глава Сбербанка Герман Греф. «Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — пояснил Греф.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, эмиссия, инфляция, кризис
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