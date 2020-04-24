Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

Увеличение Центробанком эмиссии приведет к всплеску инфляции и повторению ситуации 1990-х годов, предупредила глава ЦБ. По ее словам, прямая помощь россиянам должна выделяться только из бюджета

Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Идея раздачи денег населению за счет увеличения эмиссии со стороны ЦБ угрожает разгоном инфляции, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Она предупредила, что «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х годов.

«Никто в мире еще не применяет эти меры — все обсуждают, но никто не применяет эти меры «вертолетных денег», когда центральные банки печатают деньги и раздают их всем. Но даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню [про] 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки... На них тяжело будет что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен. Это неизбежно в такой ситуации», — сказала Набиуллина. Она добавила, что главная задача Банка России — контроль за инфляцией и покупательной способностью денег.

По словам главы ЦБ, идея прямых выплат населению не лишена смысла, если это делается за счет бюджетных средств.

«Сейчас больше важна прямая поддержка, и мы видим, что и бизнес, и люди опасаются увеличивать на будущее кредитную нагрузку. Правительство применяет бюджетные меры поддержки: и гранты, и пособия по безработице, и выплаты особо нуждающимся категориям, и помощь семьям. Но просьба не путать это с денежно-кредитной политикой и с так называемыми «вертолетными деньгами», с «печатанием» денег Центральным банком и раздачей населению», — сказала Набиуллина.