Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%, следует из данных Росстата. Пиковое значение было достигнуто в третьем квартале — 3,1%, в четвертом темпы прироста показателя замедлились до 1,1%.

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из данных Росстата.

Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли на 3,1% после 1% прироста во втором квартале и падения в первом квартале года (-1,8%). В четвертом квартале реальные доходы продемонстрировали рост на 1,1%.

Реальные располагаемые доходы — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.

Реальные доходы населения беспрерывно падали с 2014 по 2017 год, а в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 0,1% по итогам 2019 года.

Среднемесячная зарплата работников организаций (Росстат публикует данные по средним и крупным предприятиям) в январе-ноябре 2019 года выросла в номинальном выражении на 7,2%, в реальном — на 2,5%. Данные по годовой динамике зарплат статистическое ведомство пока не представило.