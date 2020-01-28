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Экономика ,  
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Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%, следует из данных Росстата. Пиковое значение было достигнуто в третьем квартале — 3,1%, в четвертом темпы прироста показателя замедлились до 1,1%.
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из данных Росстата.

Самый высокий темп прироста показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко выросли на 3,1% после 1% прироста во втором квартале и падения в первом квартале года (-1,8%). В четвертом квартале реальные доходы продемонстрировали рост на 1,1%.

Реальные располагаемые доходы — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.

Реальные доходы населения беспрерывно падали с 2014 по 2017 год, а в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 0,1% по итогам 2019 года.

Среднемесячная зарплата работников организаций (Росстат публикует данные по средним и крупным предприятиям) в январе-ноябре 2019 года выросла в номинальном выражении на 7,2%, в реальном — на 2,5%. Данные по годовой динамике зарплат статистическое ведомство пока не представило.

Инфляция в 2019 году составила 3%. Минэкономразвития прогнозирует рост цен в 2020 году на уровне 3%, а ЦБ ожидает инфляцию в текущем году в интервале 3,5-4%.

За январь—сентябрь 2019 года рост ВВП составил 1,1%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,3% по итогам года.

Росстат в ноябре 2018 года обновил методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Согласно новому подходу увеличилась доля зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год) и снизилась доля ненаблюдаемых доходов — с 26 до 11,5%.

После перехода на новую методологию Росстат перестал публиковать ежемесячные сводки о денежных доходах и расходах населения и перешел на поквартальный график публикаций.


 

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, реальные денежные доходы
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