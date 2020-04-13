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Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, показал опрос экспертов OMI и «Платформы». Большинство населения уже затронули экономические последствия эпидемии
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

Самые распространенные стратегии выживания в кризис — урезать расходы (42% респондентов сообщили о переходе на экономию средств) и найти дополнительный источник заработка (40% нацелены на поиск дополнительных ресурсов). Однако почти каждый третий участник опроса (28%) сообщил, что не знает, что делать.

Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.

Опрос проводился на онлайн-панели OMI. Объем выборки — 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Период сбора данных: 9–10 апреля.

Большая часть опрошенных (68% респондентов) уже почувствовали на себе экономические последствия распространения коронавирусной инфекции. 29% работающих участников опроса отметили, что кризис существенно сказался на доходе компании, четверть — что компания приостановила работу. В условиях объявленных президентом нерабочих дней до 30 апреля бизнес использует различные стратегии оптимизации расходов:

  • 14% респондентов сообщили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск;
  • 13% опрошенных работодатель перевел на неполный рабочий день;
  • 8% потеряли работу.

Подавляющее большинство респондентов (74%) уверены, что найти любую новую работу в текущих условиях будет сложно.

Российская экономика во втором квартале 2020 года из-за действия режима самоизоляции и обвала цен на нефть может упасть на 18%, а реальные располагаемые денежные доходы россиян — на 17,5%, оценили в Институте исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По итогам года реальные доходы населения могут сократиться на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года. Уровень безработицы в 2020 году может подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу до 10% от экономически активного населения.

У большинства россиян нет финансовой подушки безопасности: почти две трети (63,6%) не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери зарплаты максимум на полгода, показал опрос по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, показал опрос ЦСР во время первой недели «путинских каникул». Рискам банкротства подвержены 28% российских компаний, и в наиболее сложном положении сейчас находятся предприятия в сфере торговли, транспорта, недвижимости и строительства, под ударом и весь сектор услуг, показали результаты опроса

Президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля с сохранением за работающими россиянами зарплаты в полном объеме. Отдельные категории предприятий, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, компании, обеспечивающие непрерывность банковских, финансовых расчетов, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работу. В Москве и Подмосковье с 15 апреля для поездки на работу все жители должны получить цифровой пропуск.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Юлия Старостина
Теги: безработица, реальные доходы населения, коронавирус
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