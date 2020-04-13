Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса

Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода семьи с начала распространения коронавируса, показал опрос экспертов OMI и «Платформы». Большинство населения уже затронули экономические последствия эпидемии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

Самые распространенные стратегии выживания в кризис — урезать расходы (42% респондентов сообщили о переходе на экономию средств) и найти дополнительный источник заработка (40% нацелены на поиск дополнительных ресурсов). Однако почти каждый третий участник опроса (28%) сообщил, что не знает, что делать.

Почти половина опрошенных россиян (46%) боятся, что их семье не на что будет жить и не будет хватать денег даже на еду.

Опрос проводился на онлайн-панели OMI. Объем выборки — 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Период сбора данных: 9–10 апреля.

Большая часть опрошенных (68% респондентов) уже почувствовали на себе экономические последствия распространения коронавирусной инфекции. 29% работающих участников опроса отметили, что кризис существенно сказался на доходе компании, четверть — что компания приостановила работу. В условиях объявленных президентом нерабочих дней до 30 апреля бизнес использует различные стратегии оптимизации расходов: