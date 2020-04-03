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Собянин объяснил невозможность выплат всем словами «бюджеты треснут»

Мэр столицы призвал и предпринимателей проявить «социальную позицию» и поддержать тех, кто лишился возможности продолжать работу
Сергей Собянин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Власти не могут оказать финансовую поддержку всем, кто пострадал из-за введения в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нерабочих дней, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, у бюджета просто нет такой возможности.

«Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — заявил Собянин в интервью «Первому каналу» (цитата по ТАСС).

Мэр столицы пообещал поддерживать бизнес и граждан, оказавшихся в сложной ситуации, но призвал и предпринимателей проявить «социальную позицию» и поддержать тех, кто лишился возможности продолжать работу.

«Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить [сотрудников] по отпускам. Речь идет пока о месяце. Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают», — добавил Собянин.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, обязав при этом всех работодателей продолжать выплату сотрудникам заработной платы. 2 апреля глава государства продлил нерабочие дни до начала мая, вновь подтвердив обязанность сохранить работникам зарплаты.

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса
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Опрошенные РБК эксперты полагают, что общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель могут составить 2–2,5% ВВП. Продолжать нести в полном объеме расходы при существенном сокращении доходов — «фантастическая проблема» не только для малого, но и среднего, крупного несырьевого бизнеса, прокомментировал РБК руководитель Экспертного центра по налоговой и бюджетной политике, член генсовета «Деловой России» Кирилл Никитин. «В лучшем случае предприниматели проедят свои подушки безопасности, а в худшем — разорятся», — предупредил он.

Основатель и управляющий сети «Теремок» Михаил Гончаров уже заявил, что та может полностью прекратить работу. Бизнесу невозможно быть готовым к простою в течение двух месяцев с сохранением зарплат сотрудникам, отметил Гончаров.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин
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