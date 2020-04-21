Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 15:01
Банк UBS спрогнозировал первое за 12 лет падение выручки «Яндекса» Технологии и медиа, 16:42 Во Владикавказе арестовали призывавшего к митингам активиста Общество, 16:38 Okko покажет турнир по FIFA 20 с участием самого дорогого футболиста АПЛ Спорт, 16:37 Минздрав сообщил о росте продолжительности жизни до рекордного уровня Общество, 16:36 «Яндекс» впервые за 12 лет может показать падение выручки Pro, 16:36 Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса Социальная экономика, 16:35  Найден способ посетить Фарерские острова, находясь в изоляции Стиль, 16:31 В Москве умер настоятель Богоявленского собора Александр Агейкин Общество, 16:29 Бывший тренер футбольного ЦСКА госпитализирован с пневмонией Спорт, 16:26 Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний Экономика, 16:24 Пока не поздно: что спасет промышленное предприятие в кризис Pro, 16:24 Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев Общество, 16:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля Общество, 16:09 Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые со 2 апреля Quote, 16:04
Антикризисные меры ,  
0 

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

По словам главы Сбербанка, главная причина того, что в России в отличие от ряда других стран не планируется прямых выплат населению, в том, что «у нас нет снарядов»
Сбербанк SBER ₽185,66 -1,93% Купить
Герман Греф (Фото: Павел Головкин /  AP)

Отказ властей России от применяемой в других странах практики прямой раздачи денег пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19, объясняется отсутствием возможностей. Об этом в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал «Сбербанк TV») заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал Греф.

В соответствии с утвержденной в США программой помощи экономике все граждане страны с годовым доходом до $75 тыс. получат разовую выплату в размере $1,2 тыс., а семьи с детьми — по $500 на каждого ребенка. В Японии власти выплатят всем гражданам страны по 100 тыс. иен ($927), прямые денежные выплаты начали выдаваться также в Гонконге (по 10 тыс. гонконгских долларов, или $1280) и некоторых других странах.

По словам Грефа, у России необходимых для этого возможностей нет.

«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь такое количество денег», — пояснил глава Сбербанка.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Фотогалерея 

Тем не менее, по словам Грефа, Россия могла бы потратить на помощь наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса людям и отраслям до 10% ВВП (около 11 трлн руб.)

«Не то, что называется «вертолетные деньги», чтобы помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — отметил глава Сбербанка.

По словам Грефа, в один и тот же период времени нельзя пытаться решить все задачи одновременно, а потому сейчас — в разгар «жесточайшего кризиса» — нужно говорить о поддержке наиболее уязвимых и наиболее бедных слоев населения, сохранении здоровья людей и рабочих мест.

«Вот эти задачи сегодня на повестке дня. Как только мы справимся с этой бедой, можно будет ставить следующую задачу — как сократить масштабы бедности. Сегодня мы ведем речь о том, как не допустить взрыва безработицы, как не допустить взрыва неплатежеспособности и так далее, и так далее», — добавил глава Сбербанка.

Собянин объяснил невозможность выплат всем словами «бюджеты треснут»
Общество

В середине апреля группа российских экономистов призвала власти России в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики, в том числе за счет прямых выплат гражданам. В частности, Сергей Гуриев полагает, что помощь населению можно осуществить тремя способами — прямыми выплатами гражданам, субсидиями на оплату ЖКХ и дополнительными выплатами пенсий. В дополнение к поддержке граждан нужно поддержать малый бизнес — безвозвратными субсидиями на выплату зарплаты и аренды. За два-три месяца карантина на все меры необходимо будет потратить 6–10 трлн руб. — «такие суммы Россия может себе позволить», утверждает Гуриев.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 апреля заявил, что власти не могут оказать финансовую поддержку всем, кто пострадал из-за введения в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нерабочих дней, так как в этом случае «бюджеты треснут».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, Герман Греф
Материалы по теме
Собянин объяснил невозможность выплат всем словами «бюджеты треснут»
Общество
Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter