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МВФ в третий раз с начала года улучшил прогноз по росту ВВП России

МВФ в третий раз с начала года улучшил прогноз роста ВВП России — с 0,7 до 1,5% в 2023-м
С января этого года МВФ уже трижды пересматривал прогноз по росту ВВП России: в январе фонд прогнозировал рост на 0,3%, теперь экономисты предполагают рост на 1,5%. Путин говорил, что ВВП России может вырасти в этом году на 2%
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Международный валютный фонд (МВФ) выпустил обновленный прогноз по мировой экономике в целом и экономикам отдельных стран. Российские перспективы в прогнозе фонда существенно улучшены: в 2023 году ВВП России должен вырасти на 1,5% вместо прежних 0,7%. Прогноз на 2024 год остался прежним — рост на 1,3%.

Как отмечает организация, прогноз для России пересмотрен в связи с «объективными данными» по розничной торговле, строительству и промышленному производству, «которые указывают на сильное первое полугодие». МВФ объясняет это «значительными бюджетными стимулами».

Прогноз роста глобальной экономики в 2023 году повышен на 0,2 п.п., до 3%, мировой инфляции — снижен на 0,2 п.п., до 6,8%. Ожидается, что рост экономики еврозоны составит 0,9% (+1 п.п.), США — 1,8% (+0,2 п.п.), Китая — 5,2% (без изменений). МВФ прогнозирует, что средняя цена нефти в 2023 году составит $76,43 за баррель (в апреле ожидалось $73,13), в 2024 году — $71,68 за баррель (против ожидавшейся в апреле стоимости $68,9).

Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин ранее допускали рост экономики России в 2023 году выше 2%. Ранее 25 июля Путин заявил, что в настоящее время российский ВВП ежеквартально растет на 0,5–0,7%.

Всемирный банк ожидает падения ВВП РФ на 0,2%, Европейский банк реконструкции и развития — 1,5%, Еврокомиссия — 0,9%.

Последний раз МВФ улучшал прогноз роста экономики России в апреле — с 0,3 до 0,7%, но по 2024 году, напротив, ухудшил: с 2,1 до 1,3%. Тогда в организации объясняли изменения в прогнозе тем, что в эти периоды в России не будет действовать бюджетное правило (оно было приостановлено в прошлом году, а новое вступит в силу в 2025-м), что позволит стране использовать для покрытия дефицита сверхдоходы от энергоресурсов и средства из Фонда национального благосостояния. Кроме того, как отмечали в МВФ, российский Центробанк продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

В январе МВФ впервые с начала конфликта на Украине повысил прогноз роста по российскому ВВП с минусовых значений. Тогда фонд считал, что ВВП России в 2023-м должен вырасти на 0,3%, хотя прежний прогноз предполагал его сокращение на 2,3%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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