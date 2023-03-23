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Мишустин заявил о возвращении российской экономики «на траекторию роста»

Мишустин допустил выход России на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году
Российская экономика смогла справиться с последствиями санкций, заявил Мишустин. По данным Росстата, спад ВВП в 2022 году составил 2,1%, показатель оказался лучше, чем в пандемийном 2020 году
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Спад российской экономики в 2022 году оказался умеренным, хотя прошлой весной некоторые аналитики оценивали вероятное падение ВВП России двузначными цифрами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. Трансляцию ведет РБК.

«Мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году», — сказал он.

По словам премьера, российская экономика не впервые проявляет подобную гибкость; в качестве примера Мишустин привел пандемийный 2020 год, когда «она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось».

Согласно первой оценке Росстата, реальный ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%. Годом ранее аналитики делали намного более пессимистичные прогнозы, например, опрошенные ЦБ экономисты допускали спад на 8%. Снижение оказалось меньше, чем в 2020 году, когда экономика по первой оценке упала на 3,1%, но затем падение пересмотрели до 2,7%.

По оценке Международного валютного фонда, которую он представил в конце января, в 2022 году российская экономика сократилась на 2,2%, а 2023 году ВВП должен вырасти на 0,3%. Во Всемирном банке полагают, что ВВП России в этом году сократится на 3,3%, а в 2024 году ожидается рост на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи».

По прогнозу Центробанка, изменение ВВП в 2023 году составит от минус 1% до плюс 1%. В октябре регулятор допускал спад экономики в пределах 1–4%.

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Летом президент Владимир Путин говорил, что одно из главных направлений российской экономики, по которому страны Запада стремились нанести удар за счет санкций, — микроэлектроника. При этом строительство, оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство, несмотря на санкционное давление, нарастили объемы и создали новые рабочие места, заявлял он в середине января текущего года. 16 марта Путин сказал, что во втором квартале 2023 года российские власти ожидают «существенное увеличение» ВВП.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Мишустин Госдума ВВП экономика России

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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