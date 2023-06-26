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В МВФ назвали необратимой фрагментацию мировой экономики из-за мер Запада
Директор МВФ от России: действия Запада делают фрагментацию мировой экономики необратимой
Западные страны используют международную торговлю, доллар и евро в качестве оружия, что делает фрагментацию мировой экономики необратимой, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью «РИА Новости».
«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — сказал Можин.
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