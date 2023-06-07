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Путин допустил рост ВВП на 1–2% в 2023 году

Путин: ВВП может вырасти на 1–2% в 2023 году
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

ВВП России в 2023 году может вырасти на 1–2%. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента Владимира Путина участникам ПМЭФ, опубликованной на сайте Кремля.

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной логистики, совершенствовании инфраструктуры и снижении неравенства и бедности.

В начале июня Всемирный банк (ВБ) оставил без изменений апрельский прогноз по динамике ВВП России. Он ожидает, что в этом году показатель снизится на 0,2%, в 2024-м вырастет на 1,2%, в 2025-м — на 0,8%, следует из июньского доклада организации. При этом еще в январе ВБ прогнозировал падение экономики России в 2023 году на 3,3%.

Еврокомиссия тоже улучшила прогноз динамики ВВП России. Осенью 2022 года эксперты ожидали, что спад российской экономики по итогам 2023 года составит 3,2%. Теперь в ЕК прогнозируют, что итоговый показатель будет на уровне 0,9%.

Банк России в феврале прогнозировал при базовом сценарии рост ВВП от минус 1% до плюс 1%. В мае регулятор свой прогноз подтвердил. Минэкономразвития России в апреле спрогнозировало рост реального ВВП в этом году на 1,2%.

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