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Экономика ,  
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Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 16 раз

Всемирный банк улучшил прогноз по падению ВВП России в 2023 году до 0,2%

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году. Если раньше банк прогнозировал, что падение ВВП составит 3,3%, то теперь — что только на 0,2%.

Несмотря на это, ВБ по-прежнему считает, что на экономику страны серьезное негативное воздействие оказывают санкции. «Среднесрочные перспективы роста российской экономики являются сдержанными, поскольку доступ страны к ресурсам и технологиям, повышающим производительность, ограничен», — говорится в докладе.

Прогноз роста ВВП России на 2024 год Всемирный банк ухудшил до 1,2% с 1,6%. В 2025 году российская экономика вырастет на 0,8%, прогнозирует ВБ.

Прогноз роста по Украины в 2023 году Всемирный банк ухудшил — вместо роста в 3,3% банк ожидает роста в 0,5% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году ВВП Украины упал на 35%.

Материал дополняется.

Теги
Всемирный банк
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
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Читать
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